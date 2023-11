Vitesse stelt negen dagen na vertrek Phillip Cocu nieuwe trainer aan

Negen dagen na het vertrek van Phillip Cocu heeft Vitesse een nieuwe hoofdtrainer. Tot de winterstop althans. Edward Sturing staat de komende weken voor de groep in Arnhem. Dat maakt de huidige nummer achttien van de Eredivisie maandagmiddag bekend.

Het zijn roerige tijden voor Vitesse. Buiten het veld spelen de overnameperikelen, binnen de lijnen zijn de resultaten niet om over naar huis te schrijven. Waar de Arnhemmers vorig seizoen nog op de tiende plaats eindigden, vinden ze zich momenteel met acht punten uit de eerste twaalf wedstrijden terug op de achttiende plaats. De achterstand op nummer veertien en aartsrivaal N.E.C. is weliswaar slechts drie punten, maar er zal een hoop moeten veranderen wil Vitesse snel de weg omhoog kunnen inzetten.

Een belangrijke verandering heeft dus plaatsgevonden. Een deel van de Vitesse-aanhang schreeuwde tijdens het recente thuisduel met sc Heerenveen al nadrukkelijk om het vertrek van Cocu. De oud-speler van onder meer PSV en FC Barcelona, die vorig seizoen was ingestapt in Arnhem, besloot niet lang na het laatste fluitsignaal om op te stappen. Het werd al vrij snel duidelijk dat Vitesse in Sturing de belangrijkste kandidaat zag om de boel in ieder geval tijdelijk over te nemen. Dat gaat hij dus doen. De oud-speler van Vitesse neemt tot de winterstop de taken van hoofdtrainer op zich. “In deze roerige tijden wil ik de club vooruit helpen. Het is weliswaar wederom een interim-periode, maar daar hebben Benjamin (technisch directeur Schmedes, red.) en ik goed over gesproken met elkaar”, aldus Sturing.

“Het belang van de club staat nu voorop. Het is aan mij om in ieder geval de komende wedstrijden het tij te keren. In de winterstop gaan we opnieuw het gesprek aan”, leest het namens de tijdelijke opvolger van Cocu. Schmedes is erg blij met de aanstelling van Sturing, die in het verleden al meermaals als interim-trainer werkzaam was in Arnhem. Sterker nog, hij is maandag begonnen aan zijn zesde interim-periode. Tussen 2003 en 2006 was hij officieel hoofdtrainer. “We wilden snel schakelen, maar bovenal een keuze maken die zou zorgen voor de gewenste nieuwe energie binnen het team. De knop moet namelijk om: we moeten meer en meer laten zien dat we willen vechten voor elk punt. Wij denken dat Edward die mentaliteit erin kan krijgen”, vertelt Schmedes.

Sturing mag meteen aan de bak. Zaterdag wacht de uitwedstrijd tegen Ajax. Tot de winterstop speelt Vitesse vervolgens nog tegen achtereenvolgens Fortuna Sittard, Heracles Almelo, Almere City en sc Heerenveen (KNVB Beker). De Arnhemmers plaatsten zich dankzij een zwaarbevochten 0-1 zege op de amateurs van Groene Ster voor de tweede ronde van het bekertoernooi. Sturing wordt in de technische staf vergezeld door Nicky Hofs en Tim Cornelisse. Theo Janssen, assistent van Cocu, gaat met Vitesse in gesprek over een vervolgstap binnen de club.