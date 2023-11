Wieffer reageert kort maar krachtig op bijzonder gerucht: ‘Ik heb hem niet geappt nee’

weet ‘niet veel’ van de vermeende interesse van FC Barcelona. De middenvelder verscheen tijdens de recente interlandperiode op de voorpagina van Sport en werd door dat medium zelfs in één adem genoemd met .

Het gaat razendsnel met Wieffer. De middenvelder maakte vorige jaar na de promotie met Excelsior de overstap naar Feyenoord. Hij kwakkelde in de eerste helft van het seizoen weliswaar met blessureleed, maar knokte zich na de winterstop in de basis. Wieffer groeide uit tot een belangrijke kracht in het elftal van trainer Arne Slot en speelde zich zelfs in de kijker van het Nederlands elftal.

Wieffer is inmiddels een vast gezicht in Oranje en maakte vorige week tegen Gibraltar zijn eerste interlandtreffer. De middenvelder speelde in het Nederlands elftal al een paar keer samen met De Jong en volgens Spaanse media is het niet uitgesloten dat zij vanaf volgend seizoen ook bij FC Barcelona teamgenoten zijn. Sport pakte onlangs uit met het nieuws dat FC Barcelona in Wieffer een optie ziet om Sergio Busquets te doen vergeten.

Het was een opvallende verschijning, Wieffer op de voorpagina van een Spaanse sportkrant. “Ik heb dat wel meegekregen, maar verder weet ik er niet heel veel van”, reageerde Wieffer maandag op de persconferentie naar aanleiding van het treffen tussen Feyenoord en Atlético Madrid dinsdagavond in de Champions League. “Maar verder weet ik er niet heel veel van. Ik heb het er niet met Frenkie over gehad, want hij was er toen niet (bij Oranje, red.) en ik heb hem niet geappt nee.”