Wijffels ziet belangrijk verschil tussen Feyenoord en PSV in de Champions League

Waar Feyenoord er dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen Lazio niet in slaagde om een grote stap te zetten richting overwintering in de Champions League, heeft PSV een ticket voor de laatste zestien dankzij de 1-0 overwinning op RC Lens in eigen hand. Maarten Wijffels ziet in het miljardenbal een belangrijk verschil tussen Feyenoord en PSV.

Voor het eerst sinds het seizoen 2018/19 wordt Nederland door twee clubs vertegenwoordigd op het hoogste niveau. Feyenoord verzekerde zich dankzij de eerste landstitel sinds 2017 van rechtstreekse plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Champions League, PSV plaatste zich als nummer twee voor de voorrondes waarin het te sterk was voor Sturm Graz en Rangers FC. Feyenoord kende met zes punten uit de eerste drie groepsduels een uitstekende rentree in de Champions League en had dinsdagavond op bezoek bij Lazio een grote stap richting overwintering kunnen zetten, maar ging geheel onnodig met 1-0 onderuit.

PSV boekte daarentegen een belangrijke 1-0 overwinning op RC Lens. De ploeg van trainer Peter Bosz klom daardoor van de vierde naar de tweede plaats en heeft overwintering in het miljoenenbal in eigen hand. Wijffels heeft genoten van de ontmoeting tussen PSV en RC Lens. “Wat een gevecht was deze pot tegen Lens. Meeslepend op een totaal andere manier dan een dag eerder het treffen van Feyenoord op bezoek bij Lazio”, schrijft Wijffels donderdag in het Algemeen Dagblad. “Het is in deze Champions League aardig om de twee Nederlandse deelnemers steeds daags na elkaar in actie te zien. De één krijgt elke wedstrijd complimenten voor zijn verzorgde voetbal, ook nu weer in Rome. De ander haalt dát hoge spelniveau niet altijd, maar komt voorlopig bovendrijven op basis van deels ook andere wapens.”

Wijffels zag dat de ‘strijdlust, teamgeest én individuele kwaliteit’ woensdagavond het verschil maakten voor PSV. “Het betaalde zich uit op een avond dat het voor PSV écht moest. Alleen winst volstond in de vierde poulewedstrijd. Hoe, dat maakte niet uit. Individuele meerwaarde zit ‘m bij De Jong, afmaker en onvermoeibaar aanspeelpunt. Maar ook bij de nagenoeg foutloze Jerdy Schouten op het middenveld.” Schouten is dit seizoen misschien wel dé uitblinker in de ploeg van Bosz. “Het kan haast niet anders of Schouten in deze vorm krijgt komende week een kans bij Oranje, waar Frenkie de Jong nog geblesseerd ontbreekt”, aldus Wijffels.