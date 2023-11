Willem II, FC Emmen en De Graafschap maken geen fout tegen laagvliegers

De bovenste ploegen van de Keuken Kampioen Divisie hebben vrijdagavond geen fout gemaakt. Willem II, FC Emmen en De Graafschap boekten alle drie een overwinning op Jong FC Utrecht, FC Den Bosch en Telstar.

Willem II - Jong FC Utrecht

Willem II leed maandagavond tegen Jong Ajax de eerste nederlaag onder leiding van Pascal Maas. Vrijdagavond stond er opnieuw een beloftenploeg op het programma van de Tricolores, namelijk Jong FC Utrecht. De Domstedelingen begonnen uitstekend en kwamen tegen de verhoudingen in op 0-1 door Nazjir Held. Max Svensson bracht Willem II in de zevenenzestigste minuut terecht op gelijke hoogte. Tien minuten later was het de beurt aan Jeredy Hilterman om voor de 2-1 te zorgen. Willem II behield deze stand en klimt daardoor (voorlopig) naar de eerste plek in de Keuken Kampioen Divisie.

FC Emmen - FC Den Bosch

FC Emmen heeft vrijdagavond geen fout gemaakt tegen FC Den Bosch. De ploeg uit Drenthe speelde een goede eerste helft en creëerde veel kansen, maar een discutabele penalty moest uiteindelijk voor de verlossende 1-0 zorgen. Jari Vlak benutte de buitenkans vanaf elf meter, en dat bleek uiteindelijk voldoende voor de overwinning. Emmen komt daardoor op 26 punten in de Keuken Kampioen Divisie.

Telstar - De Graafschap

Ook De Graafschap ging in de veertiende speelronde op bezoek bij een laagvlieger, namelijk Telstar. De ploeg van Jan Vreman draait een uitstekend seizoen en wist ook in Velsen-Zuid op voorsprong te komen via David Bosilj. Devin Haen was zo'n tien minuten voor tijd de gevierde man toen hij voor de 0-2 zorgde. Door een late goal van Mohammed Tahiri werd het vlak voor tijd nog spannend. Eindstand: 1-2.

Overige uitslagen in de Keuken Kampioen Divisie:

FC Dordrecht - Jong PSV 1-4

FC Eindhoven - VVV-Venlo 0-2

Jong AZ - Helmond Sport 2-1

NAC Breda - Jong Ajax 1-1

TOP Oss- MVV Maastricht 0-1