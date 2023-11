Xavi pleit voor radicale wijziging interlandvoetbal: 'Dát zou een goede oplossing zijn'

FC Barcelona-trainer Xavi Hernández pleit voor een rigoureuze herziening van de internationale speelkalender. De 43-jarige oefenmeester zag zijn selectie de afgelopen twee weken over de hele globe uitwaaieren en zijn talentvolle middenvelder Gavi bij de Spaanse nationale ploeg zwaargeblesseerd raken. Als het aan Xavi ligt moet de FIFA zeker overwegen om de interlandperiodes gedurende het seizoen helemaal te schrappen.

Op de persconferentie van vrijdag, waarop Xavi tevens de rentree van Frenkie de Jong na twee maanden blessureleed in de wedstrijdselectie voor het duel met Rayo Vallecano van zaterdag bevestigde, was ook de belasting van de topvoetballers onderwerp van gesprek. Zeker de niet-Europese spelers van Barcelona vlogen duizenden kilometers om zich bij hun respectievelijke nationale elftallen te voegen. "Het is niet makkelijk voor spelers als Ronald Araújo om reizen van dertien uur te moeten maken", zegt Xavi.

De Uruguayaanse verdediger is echter lang niet de enige Barcelona-speler die weer flink AirMiles heeft kunnen sparen in de voorbije twee weken: "Spelers vliegen naar Latijns Amerika, Afrika, Azië...", somt Xavi op. Het is de trainer een doorn in het oog en hij zou het dan ook toejuichen als de interlandperiodes zoals we die nu kennen helemaal verdwijnen. Als het aan Xavi ligt, wordt de speelkalender in de toekomst opgedeeld in een periode voor clubvoetbal en daarna een interlandperiode waarin alle landenwedstrijden kunnen worden afgewerkt.

"Dat is meer dan een kleine oplossing, ik denk dat de FIFA dat ook overweegt", zegt de oud-middenvelder. "Spelers brengen dan acht of negen maanden door op de club en gaan dan door naar hun nationale ploeg. Dan kunnen in twee of drie maanden kwalificatietoernooien worden afgewerkt voor het Europees Kampioenschap en direct daarna het EK zelf", schetst hij het toekomstbeeld.