Zaakwaarnemer Haaland voedt geruchten over megatransfer naar Real Madrid

Rafalea Pimenta, de zaakwaarnemer van , voedt met een aantal opmerkelijke uitspraken de geruchten over een megatransfer van haar Noorse cliënt naar Real Madrid. Het gerucht dat de goalgetter in zijn contract bij Manchester City een speciale clausule zou hebben laten opnemen waardoor hij voor een gelimiteerd bedrag naar De Koninklijke zou kunnen overstappen, worden door haar in ieder geval niet ontkend.

In een interview dat Pimenta geeft aan het Spaanse Relevo wordt de toekomst van Haaland uitvoerig besproken. "Erling is zelf de baas over zijn lot", zegt de zaakwaarnemer over de Noorse spits. "Niet alleen nu, maar zijn hele leven en voor honderd procent", voegt ze daaraan toe. Daarbij laat Pimenta in eerste instantie wel doorschemeren dat het pas tot een transfer zal komen als zijn huidige werkgever daarvoor openstaat: "Erling zal altijd doen wat goed is voor hemzelf én Manchester City. Als iedereen wil dat er wat verandert, dan zal dat gebeuren."

Gevraagd naar het bestaan van een Real-clausule in het contract van Haaland, antwoordt Pimenta echter uitwijkend. "Alleen Manchester City, zijn vader, Erling zelf en ik kennen de inhoud van zijn contract." Mocht Real serieus interesse tonen maar Manchester City geen zaken willen doen, dan hoeft Engelse club zich wat Pimenta betreft geen zorgen te maken over een muitende speler: "Hij is niet het type dat zegt: 'Ik vertrek, tot ziens'. Dat gaat niet gebeuren, want respect gaat voor alles. Als ze hem dat geven, dan geeft hij dat ook terug."

Manchester City nam Haaland in de zomer van 2022 voor een (gelimiteerd) bedrag van 60 miljoen euro over van Borussia Dortmund. Hij beleefde vervolgens een droom van een debuutseizoen, waarin hij in 53 officiële wedstrijden liefst 52 doelpunten produceerde en daarmee een groot aandeel had in het binnenhalen van de treble (Premier League, FA Cup én Champions League). Ook in zijn tweede jaar loopt Haaland bijna één op één: na achttien wedstrijden staat hij alweer op zeventien doelpunten voor The Citizens.