Zevende remise voor NEC na enerverende slotfase tegen stuntploeg Go Ahead

Het venijn zat 'm zondagmiddag in de staart van het Eredivisie-duel tussen N.E.C. en Go Ahead Eagles. De Deventenaren, die verrassend vijfde staan, leken kort voor tijd de volle buit te gaan pakken door een treffer van goudhaantje . Na een onderbreking, vanwege bekertjes die vanuit het uitvak op het veld werden gegooid, rechtte de thuisploeg echter de rug en kopte verdediger N.E.C. toch nog naar de zevende (!) remise van het seizoen en daarmee een verdiend punt: 1-1.

In het regenachtige Goffertstadion was het al vroeg in de wedstrijd Magnus Mattsson die na een schermutseling voor het doel van dichtbij leek te gaan scoren. Zijn doelpunt werd echter afgekeurd doordat er hands was geconstateerd van Koki Ogawa. De aanvallende intenties van de thuisploeg waren al snel duidelijk en Go Ahead Eagles was gewaarschuwd. Na tien minuten spelen was het wederom de Deen die namens NEC gevaarlijk wist te worden. Binnen enkele seconden vond hij tot tweemaal toe doelman Jeffrey De Lange op zijn weg, die zijn doel met twee goede reflexen wist schoon te houden. Na het sterke begin van de thuisploeg begon Go Ahead Eagles steeds beter in de wedstrijd te komen. Het aandringen van de ploeg uit Deventer resulteerde in een kort tijdsbestek voor vier hoekschoppen op rij, waar vervolgens weinig gevaar uit kwam.

Artikel gaat verder onder video

Halverwege de eerste helft waren beide ploegen behoorlijk in evenwicht en waren er aanvallen over en weer. Bij Zowel NEC als Go Ahead Eagles beproefden spelers hun geluk van afstand, maar dit resulteerde niet in gevaar. Het leeuwendeel van het balbezit in de eerste helft was voor NEC, maar toch had de ploeg moeite om dit om te zetten in kansen. Ongeveer vijf minuten voor het rustsignaal kwam er plots toch nog een grote kans voor NEC. Het schot van Ogawa vanuit een veelbelovende positie werd makkelijk gered door De Lange, die ervoor zorgde dat zijn ploeg met een 0-0 stand de rust in ging.

De tweede helft begon rommelig aan beide kanten. In de eerste tien minuten was het Go Ahead Eagles dat het initiatief nam, maar geen kansen wist te creëren. Daarna begon NEC weer meer controle te krijgen over de wedstrijd. Toch lag het tempo te laag om tot vloeiende aanvallen te komen, dit tot onvrede van het thuispubliek. In de hoop de wedstrijd nieuw leven in te blazen, besloot trainer René Hake namens de uitploeg twee nieuwe spelers in te brengen. De bijna onzichtbare Victor Edvardsen werd vervangen door Sow, die dit seizoen al viermaal het doel wist te treffen als invaller. Aan de andere kant werd in de hoop iets te kunnen forceren smaakmaker Elayis Tavsan binnen de lijnen gebracht.

Ongeveer een kwartier voor tijd was er dan eindelijk weer een kans te noteren. Een schot van Jakob Breum was een makkelijke prooi voor Jasper Cillessen. Niet veel later mocht ook Philippe Rommens het gaan proberen. Zijn vrije trap vanaf een gunstige plek ging een meter over het doel.

Vijf minuten voor tijd leek NEC dan eindelijk de ban te gaan breken. Na een vrije trap kwam de bal voor de voeten van Bart van Rooij, die vanuit buitenspel positie wist te scoren. Zo ging het feestje voor de Nijmegenaren niet door. Aan de andere kant kon er in de slotfase wel feest worden gevierd. Een goede voorzet van Thibo Baeten kwam voor de voeten van Sow, die van dichtbij overtuigend binnen schoot. Voor de vijfde keer dit seizoen scoorde het goudhaantje als invaller. Na meerdere bekers op het veld werd de wedstrijd vervolgens stilgelegd. Na de hervatting wist NEC al binnen een minuut de stand gelijk te trekken. Ross kopte uit een hoekschop overtuigend raak. Zo eindige de wedstrijd na een bizar slot in een 1-1 eindstand.

Volgende week zondag wacht NEC een lastige thuiswedstrijd tegen het steeds beter presterende Ajax. Ook Go Ahead Eagles ontvangt thuis een tegenstander van formaat. Op De Adelaarshorst ontvangt de ploeg FC Twente, de huidige nummer vier van de ranglijst.