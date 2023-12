Aad de Mos: 'Drommel is twee klassen beter dan Benítez, dat is gewoon zo'

Aad de Mos pleit voor een keeperswissel bij PSV. De 76-jarige analist is van mening dat , die momenteel reservedoelman is in Eindhoven, een stuk beter is dan de Argentijnse nummer één van Peter Bosz:

Dat geeft de geboren Hagenees aan in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN. In het praatprogramma noemt De Mos de Argentijnse keeper van PSV een 'buikvaller'. Hij vindt dat de eerste doelman van de Eindhovenaren dit seizoen de nodige fouten heeft gemaakt en ziet op De Herdgang overduidelijk een betere doelman rondlopen: "Drommel is twee klassen beter dan Benítez, maar als je dat niet wil zien houdt het op."

Hans Kraay junior vraagt De Mos vervolgens of hij dat echt meent: "Dat is gewoon zo, Hans. We zullen kijken 21 december als PSV tegen FC Twente speelt", doelt De Mos op de bekerwedstrijd van de Eindhovenaren, waarin Drommel vermoedelijk onder de lat zal staan.

De Mos denkt dat de fouten van Benítez veel breder uitgemeten zouden worden als PSV de achterstand niet zo vaak zou omdraaien als nu: "Het wordt wordt allemaal goed gemaakt door PSV, in de duels tegen Ajax en tegen Sevilla. Fouten van Benítez", concludeert De Mos.