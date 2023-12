Zeker niet de makkelijkste loting voor Ajax: Amsterdammers treffen kampioen van Noorwegen

Ajax neemt het in de tussenronde van de UEFA Conference League op tegen FK Bodø/Glimt. Dat heeft de loting maandagmiddag uitgewezen. Het is voor het eerst in de historie dat de clubs tegenover elkaar staan. De wedstrijden worden gespeeld op donderdag 15 en donderdag 22 februari. De formatie van trainer John van 't Schip begint met een thuiswedstrijd.

Ajax eindigde in het afgelopen seizoen op een teleurstellende derde plaats en kwalificeerde zich daardoor voor het eerst sinds 2018 niet voor de Champions League. Het moest zich in plaats daarvan via de play-offs zien te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Europa League. Na de 1-4 overwinning op Ludogorets in de heenwedstrijd leek de ploeg van toenmalig trainer Maurice Steijn het eigen publiek in de return op een mooie avond te kunnen trakteren, maar niets bleek minder waar. Ajax verloor met 0-1 en werkte met een domper toe naar de start van de groepsfase.

In een groep met Brighton & Hove Albion, Olympique Marseille en AEK Athene haalden de Amsterdammers uiteindelijk slechts vijf punten. Ze speelden thuis gelijk tegen Olympique Marseille en moesten ook op bezoek bij AEK Athene genoegen nemen met een punt. Alles kwam aan op de laatste groepswedstrijd, thuis tegen de Grieken. Die móést Ajax winnen om te overwinteren in de UEFA Conference League. Dat lukte (3-1). Daardoor plaatste Ajax zich voor de tussenronde van het derde Europese toernooi, waarin het dus met FK Bodø/Glimt gaat strijden om een plek in de achtste finales.

FK Bodø/Glimt timmert de laatste jaren behoorlijk aan de weg in Noorwegen. Het werd sinds 2020 driemaal landskampioen en maakte ook in Europa indruk, onder meer door het 'grote' AS Roma in 2021 op een 6-1 nederlaag te trakteren. In maart 2022 kegelde FK Bodø/Glimt AZ nog uit de Europa League. Dit seizoen kwamen de Noren uit in de groepsfase van de Conference League. In een groep met Club Brugge, Besiktas en Lugano haalden ze uiteindelijk tien punten, waarmee ze zich achter Club Brugge verzekeren van overwintering. De Noorse competitie eindigde begin deze maand. FK Bodø/Glimt speelde onlangs nog wel de bekerfinale. Die resulteerde echter in een 0-1 nederlaag tegen Molde.