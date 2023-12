Ajax krijgt 4 alternatieven voor Marten de Roon: ‘Ze hadden hem eigenlijk nooit moeten laten gaan’

Het is geen geheim dat Ajax in de winterse transferperiode op zoek gaat naar een versterking op het middenveld. De Amsterdammers richten de pijlen op een nieuwe ‘zes’. Henk Spaan laat tegenover AjaxShowtime weten welke opties hij ziet als nieuwe Ajax-controleur.

De naam van Marten de Roon wordt al langere tijd genoemd bij de Amsterdammers, maar Spaan heeft zo zijn twijfelingen over de Atalanta-middenvelder. “Ik vraag me af of De Roon een typische zes is. Dat is ook een jongen die naar voren wil lopen en wil schieten”, begint de opniemaker, die vervolgens met een hele andere suggestie komt.

“Als ik kijk naar Jong Oranje, vind ik Dirk Proper best een goede speler. Het voordeel van hem is dat hij niet veel kost, maar tegelijkertijd blijft het bij een dergelijke speler afwachten hoe hij aanhaakt bij een club als Ajax”, legt Spaan uit. Proper speelt momenteel bij NEC op de ‘zes-positie’. Een andere optie die Spaan noemt is oud-Ajacied Azor Matusiwa. “Onbegrijpelijk dat hij verkocht is.”

Naast Proper en Stade Reims-middenvelder Matusiwa heeft Spaan nog twee transfersuggesties. “Verder heb ik (Jairo, red.) Riedewald zien spelen tegen Manchester City en hij speelde best een redelijke wedstrijd als controlerende middenvelder. Dan heb je ook (Pablo, red.) Rosario nog, dat heb ik altijd een goede middenvelder gevonden, maar veel van die jongens zijn ook lopers”, besluit de journalist.