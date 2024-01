Ajax-medewerker loopt uiterst creatieve route van 103 kilometer als eerbetoon aan Van der Sar

Anton-Jan Thijssen, een medewerker van Ajax, heeft vlak voor de jaarwisseling een bijzondere tocht door Amsterdam gemaakt. In bijna dertien uur liep en fietste hij een 103 kilometer lange afstand in de vorm van het Ajax-logo, als eerbetoon aan Edwin van der Sar.

Op Instagram deelt Thijssen zijn gps-art. "Bij kopzorgen, ga ik lopen. De kop die ik vandaag liep, die van Ajax, had dit jaar ook wat zorgen. En die zorgen zaten vaak in m’n hoofd. Ajax is niet alleen de belangrijkste bijzaak van m’n leven, ook een hoofdzaak. Het is m’n werk. En ik deel het lief & leed van ons aller met de belangrijkste mensen; familie en gappies", begint hij.

"Weglopen met de kopzorgen hielp. Het hield me scherp en gezond. Het lange lopen leert me om te gaan met tegenslagen. Opstaan na een val. Aanpassen als het anders loopt dan gepland. Dankbaar dát ik kan doen wat ik doe. En genieten als het weer beter gaat. De mentale les die ik uit het (ultra)lopen haal, neem ik mee naar m’n werk en m’n leven", vervolgt Thijssen.

De gelopen route is een eerbetoon aan voormalig algemeen directeur Van der Sar. "Iemand die me geregeld vroeg 'of ik weer zo’n gek loopje had gedaan'. Iemand voor wie je een stap extra zette. En iemand die altijd het beste voor Ajax en zijn mensen wilde. Maar bovenal iemand die het afgelopen jaar échte kopzorgen had. En ons liet inzien dat gezondheid het aller-allerbelangrijkste is in het leven. Dank Edwin. Jouw einde bij de club liep anders dan gewenst, net zoals mijn laatste deel van het rondje vandaag (ik liep 87km en fietste 16km). Maar nu de blik op de toekomst. Ik hoop dat 2024 je weinig kopzorgen en heel veel nieuwe energie, gezondheid, geluk met je familie & vrienden, en sportplezier gaat brengen."

Van der Sar stopte in mei als algemeen directeur van Ajax. Een maand na zijn vertrek werd Van der Sar tijdens een vakantie in Kroatië getroffen door een hersenbloeding. Het duurde anderhalve week voordat hij de intensive care mocht verlaten. In november gaf Van der Sar aan dat het weer 'lekker' met hem gaat.