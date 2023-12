Van den Boomen laat van zich horen en komt met update over blessure

is op de weg terug bij Ajax. De middenvelder heeft zondag rondom de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle tegenover De Telegraaf laten weten dat hij maandag de training hervat. Van den Boomen werd in november geopereerd aan zijn knie. Hij zal normaal gesproken begin volgend jaar zijn rentree maken binnen de lijnen.

“Ik hervat maandag de groepstraining”, werd Van den Boomen zondag bij binnenkomst in de Johan Cruijff ArenA geciteerd door De Telegraaf. “Ik zal nog niet alles meedoen, maar het gaat goed.” Van den Boomen verruilde Toulouse na afloop van vorig seizoen transfervrij voor Ajax. De middenvelder was tijdens de voorbereiding een van de weinige lichtpuntjes in Amsterdam en had in de eerste twee competitieduels dan ook een basisplaats. Maar na het bezoek aan Excelsior verdween Van den Boomen uit het elftal van toenmalig trainer Maurice Steijn.

Na het vertrek van de Hagenaar kreeg Van den Boomen een nieuwe kans. Hij scoorde in de uitwedstrijd tegen PSV en was in de eerste twee duels onder leiding van John van ’t Schip een van de uitblinkers bij Ajax. Zo verzorgde hij in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen een schitterende assist voor de 2-0 van Brian Brobbey. Helaas voor Ajax en Van den Boomen raakte de middenvelder in de aanloop naar de ontmoeting met Brighton & Hove Albion in de Europa League geblesseerd aan zijn knie. Hij moest ook het duel met Almere City aan zich voorbij laten gaan. Van ’t Schip hoopte hem na de interlandperiode weer tot zijn beschikking te hebben, maar Van den Boomen ging in plaats daarvan onder het mes.

De zomeraanwinst hervat deze week dus deels de training, maar de bekerwedstrijd tegen Hercules donderdag gaat nog aan zijn neus voorbij. Van den Boomen richt zich normaliter op het trainingskamp in Spanje. Ajax reist op 2 januari af naar het Zuid-Europese land om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Mocht Van den Boomen geen terugslag krijgen, is hij van de partij in Spanje. Van den Boomen kwam tot op heden vijftien keer uit voor Ajax. Hij scoorde twee keer en leverde eenmaal een assist.