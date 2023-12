Ajax mogelijk in de problemen: Johan Cruijff ArenA niet beschikbaar voor eventuele play-offs

Mocht Ajax zich na afloop van de reguliere competitie via de play-offs moeten zien te verzekeren van Europees voetbal, dan kunnen eventuele thuiswedstrijden niet in de eigen Johan Cruijff ArenA worden gespeeld. Dat antwoord kreeg Ajax Life tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van Stadion Amsterdam NV. Mocht de huidige nummer vijf van de Eredivisie er niet in slagen om via de competitie al een Europees ticket te veroveren, zal het dus op zoek moeten naar alternatieven voor het eigen onderkomen.

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat Ajax in de winterstop al een streep kon zetten door de landstitel, was mogelijk voor gek verklaard. De Amsterdammers eindigden in de afgelopen jaargang weliswaar op een teleurstellende derde plaats, maar waren er alles aan gelegen zich te revancheren en smeten in de zomer daarom met geld. De (meeste) zomeraankopen hebben Ajax echter (nog) niet bij de hand kunnen nemen. De recordkampioen bezet momenteel de vijfde plaats en dat zou aan het einde van de reguliere competitie in principe betekenen dat het in de play-offs moet gaan strijden om Europees voetbal.

De halve finales in de play-offs worden dit seizoen over één wedstrijd gespeeld. De twee hoogst geëindigde ploegen spelen in de halve finale een thuiswedstrijd. Die duels staan gepland voor 23 mei, de finale is drie dagen later. Maar omdat De Toppers op vrijdag 24 mei én zaterdag 25 mei in de Johan Cruijff ArenA een concert geven, kan Ajax - mocht het dus in de play-offs terechtkomen - géén gebruik maken van het eigen stadion. Daarover sijpelden de afgelopen tijd al berichten door en wordt nu bevestigd door Ajax Life. “Wij van Ajax Life vroegen vrijdag om opheldering tijdens de AvA van Stadion Amsterdam NV, beheerder van de Johan Cruijff ArenA. Het antwoord is onbevredigend, maar wel duidelijk: als Ajax aan het einde van het reguliere seizoen play-offs om Europees voetbal moet spelen, kan dit niet in de ‘eigen’ Johan Cruijff ArenA”, leest het.

De reden hiervoor zijn de ingeplande concerten. Daarnaast heeft het stadion ‘deze inkomsten vanuit commercieel oogpunt nodig’. Directeur-bestuurder Fabian Nagtzaam van Supportersvereniging Ajax waardeert het dat er duidelijkheid is. “Mocht Ajax play-offs spelen, dan moet dat in een alternatief stadion. Aangezien dit een voldongen feit is, gaan we er vanaf heden vanuit dat de club samen met de Johan Cruijff ArenA voor een passende oplossing zorgt, mocht een dergelijk scenario zich voordoen.” Nagtzaam hoopt dat Ajax wel ‘gewoon’ in Amsterdam kan spelen en noemt het Olympisch Stadion als eventuele optie. “Maar ook dit stadion kan gezien de capaciteit nooit alle seizoenkaarthouders herbergen. Laten we hopen dat het niet nodig is en Ajax zich gewoon rechtstreeks plaatst via de competitie, het bekertoernooi of de Conference League.”