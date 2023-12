Ajax wil grote slag slaan en wijst nummer één kandidaat aan om middenveld te versterken

Voetbal International-journalist Tim van Duijn weet dat de belangrijkste kandidaat is voor Ajax om het middenveld te komen versterken, maar dat het niet makkelijk wordt om de Deen naar Amsterdam te halen. Daarnaast sluit Van Duijn een winterse transfer van De Roon naar Ajax zo goed als uit, geeft de verslaggever aan in de Pantelic XXL-Kerstshow van FC Afkicken.

In de uitgebreide show van FC Afkicken, waarin mensen die betrokken zijn rondom verschillende Ajax-podcasts aan tafel komen, wordt Van Duijn de vraag gesteld of de interesse van Ajax in Oranje-international De Roon serieus is: "Mwah, het is denk ik meer een belletje vanuit Alex Kroes, zelfde management. Als hij komt, dan in de zomer, maar niet in de winter", geeft de Katwijker aan. Onlangs werd De Roon door verschillende media in verband gebracht met de Amsterdammers, die op zoek zijn naar een nieuwe verdedigende middenvelder.

Artikel gaat verder onder video

Die nieuwe nummer zes zou als het aan Ajax ligt Tottenham Hotspur-speler Højbjerg moeten worden. Volgens Van Duijn staat de Deen hoog op het lijstje in Amsterdam: "Dat is in principe de nummer één, maar ik denk nu sowieso niet. Højbjerg kan ook naar Atlético Madrid en Juventus en dat soort clubs, maar die heeft ook een EK. Ik denk dat hij er wel voor open staat", doelt Van Duijn op een (tijdelijke) transfer naar de Johan Cruijff ArenA.