Arne Slot bekritiseert eigen speler: 'Hij maakt al weken het verschil niet'

is zijn basisplaats bij Feyenoord kwijt. De aanvaller verscheen dit seizoen in alle wedstrijden aan de aftrap, maar moet tegen PSV op de bank beginnen. Vlak voor de aftrap legt trainer Arne Slot zijn keuzes uit.

Ramiz Zerrouki en Luka Ivanusec zijn nieuw in de basis, al heeft dat volgens Slot niet zozeer te maken met de wijzigingen die collega-trainer Peter Bosz heeft doorgevoerd. “Het feit dat Ramiz speelt, zit hem niet zozeer daarin. Het zit hem er ook in dat Paixão al wekenlang geen verschil maakt. En dat deze wedstrijd het spel veel opener zal zijn, met een naar binnen spelende Stengs, logischer als wij tegen Atlético spelen en er nul komma nul ruimte is tussen de linies.”

Behalve Paixão is ook Yankuba Minteh zijn basisplek kwijt. Slot erkent dat Minteh wisselvallig is, maar denkt dat de jongeling zich daarin kan ontwikkelen. “Die kans is wel groot, want spelers ontwikkelen zich over het algemeen. Deze jongen heeft een half jaar in Denemarken gespeeld en is nu bij ons. Ik denk dat zijn ontwikkeling nu al heel mooi is. Om nu te verwachten dat hij tegen Atlético elke keuze goed maakt, dat is misschien nog net een brug te ver. Hij was wel onze dreigende aanvaller.”