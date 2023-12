Arne Slot vermijdt één woord over confrontatie met Mourinho: 'Zou ik absoluut niet gebruiken'

Feyenoord-trainer Arne Slot kan een brede lach niet onderdrukken als hij door Rijnmond-verslaggever Dennis Kranenburg wordt gevraagd naar een eerste reactie op de loting van de tussenronde van de Europa League. Daarin werd zijn elftal, voor het derde seizoen op rij, gekoppeld aan het AS Roma van José Mourinho. Over de confrontatie met de Portugees wil hij één woord absoluut niet horen.

In 2022 bereikte Slot met zijn elftal de finale van de Conference League, waarin de Romeinen met 1-0 nipt te sterk waren. Nog geen half jaar later troffen beide clubs elkaar opnieuw, nu in de kwartfinale van de Europa League. Feyenoord leek goed op weg om het tweeluik in het voordeel te beslissen, toen de club na een 1-0 thuiszege in de return in Rome lang een 1-1 gelijkspel wist vast te houden. Paulo Dybala zorgde een minuut voor het verstrijken van de officiële speeltijd echter alsnog voor een verlenging, waarin Roma alsnog afstand nam en Feyenoord met een 4-1 zege de weg naar de halve eindstrijd versperde.

Maandag werden Feyenoord en Roma, en daarmee Slot en Mourinho ook, voor de derde keer in korte tijd tot elkaar veroordeeld bij de loting van de Europa League. "Voor mij was het niet zó verrassend, want als je drie jaar achter elkaar de groepsfase weet te overleven dan is de kans vaak heel groot dat je tegen trainers moet die altijd heel succesvol zijn in Europa. Nou, dat treffen wij met Mourinho, misschien wel de meest succesvolle trainer van de afgelopen jaren", aldus Slot. Van de vorige confrontaties met de Romeinen is hem naar eigen zeggen het meest bijgebleven dat het "elke keer heel dicht bij elkaar lag en hele mooie wedstrijden zijn geweest, maar niet met het resultaat wat ik graag gewild had."

Tussen beide trainers boterde het bepaald niet rond de vorige ontmoetingen. Mourinho riep Slot na de laatste wedstrijd in het Stadio Olimpico toe dat hij 'niet zoveel naar Napoli en Manchester City moest kijken', maar in plaats daarvan naar AS Roma, zo vertelde Slot na afloop. Een jaar later noemt Slot het 'alleen maar mooi' dat hij The Special One opnieuw treft. Na een vraag van de NOS wil hij heel bewust niet spreken van 'een spel' tussen beide trainers: "Dat is een woord dat jij kiest maar ik absoluut niet zou gebruiken, voordat de kop is dat ik dat woord heb gebruikt", klinkt het scherp. "Volgens mij heb ik al best veel over gezegd en staan we aan de vooravond van de wedstrijd tegen FC Utrecht", sluit Slot het onderwerp af. "En daarna moeten we nog heel veel belangrijke wedstrijden in de competitie.