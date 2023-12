Arsenal-fans diep onder de indruk van PSV'er: 'Laat Trossard maar in Eindhoven en neem hem mee terug!'

Eén speler van PSV maakt in de eerste helft van het duel met Arsenal een uitstekende indruk op de fans van The Gunners. onderstreept in het laatste groepsduel in de Champions League dat zijn ster rijzende is, wat niet onopgemerkt blijft aan de andere kant van Het Kanaal.

Bakayoko beleeft dit seizoen zijn grote doorbraak in Eindhoven. In 25 wedstrijden in alle competities kwam hij vooralsnog vier keer tot scoren voor de ploeg van Peter Bosz en leverde hij liefst dertien assists af. Sinds hij in maart van dit jaar zijn debuut in de Belgische nationale ploeg maakte speelde hij bovendien al negen interlands voor de Rode Duivels, waarmee hij komende zomer normaal gesproken actief zal zijn op het EK in Duitsland.

PSV gaat met een 0-1 achterstand de rust in tegen de Engelsen. De Eindhovenaren kregen in de openingsfase voldoende kansen op een voorsprong, Bakayoko was er met een schot dat maar net naast het doel van Aaron Ramsdale verdween halverwege het eerste bedrijf ook dichtbij. Toch viel de treffer na 42 minuten aan de andere kant: Arsenal-spits Eddie Nketiah schoot op aangeven van voormalig Feyenoorder Reiss Nelson de openingsgoal achter Walter Benítez.