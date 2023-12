'Atalanta meldt zich met 15 miljoen euro bij Ajax voor Mislintat-aanwinst'

Atalanta Bergamo heeft zich bij Ajax gemeld met een miljoenenbod op (23). De Kroatische verdediger werd in de zomer opgepikt bij Dinamo Zagreb door technisch directeur Sven Mislintat. Na zijn moeizame periode hoopte de Serie A-club hem snel weg te halen uit de Johan Cruijff Arena, maar het eerste bod is afgewezen.

Dat meldt transferjournalist Gianluca Di Marzio althans. Atalanta Bergamo is op jacht naar een nieuwe centrale verdediger, waarvoor Radu Dragușin hoog op het lijstje staat. Het eerste bod van twintig miljoen euro is echter afgewezen, omdat Genoa dertig in plaats van twintig miljoen euro zou willen hebben. Daardoor is de club doorgeschakeld naar Sutalo van Ajax.

Atalanta Bergamo heeft vijftien miljoen euro geboden op Sutalo, die voor iets meer dan twintig miljoen naar de Johan Cruijff Arena werd gehaald. De Amsterdammers willen hem echter niet verkopen, omdat hij pas enkele maanden in dienst is van Ajax. Na een moeizame start lijkt hij eindelijk zijn ritme te hebben gevonden onder John van ’t Schip.

Eerder kwam ook La Gazzetta dello Sport met het nieuws dat Atalanta Bergamo interesse had in Sutalo, maar volgens Di Marzio is het bod van de Italiaanse Serie A-club uitgebracht en afgewezen.