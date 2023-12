Bayern-supporters maken vernedering Ten Hag en United compleet met plagerige liedjes op Old Trafford

De meegereisde fans van Bayern München hebben zich dinsdagavond prima vermaakt op Old Trafford, de thuishaven van Manchester United. De Duitse Rekordmeister won door een treffer van met 0-1 van de ploeg van Erik ten Hag, die daardoor troosteloos onderaan poule A van de Champions League eindigt en daarmee nú al klaar is in Europa.

De uitsupporters hieven na de treffer van Coman, die André Onana twintig minuten voor tijd op aangeven van Harry Kane wist te passeren, plagend het lied 'Football is coming home' aan. Als reactie op de compleet stilgevallen thuissupporters kwam daar nog de vraag 'Is this a library?' ('Is dit een bibliotheek?') achteraan.

Met het verlies tegen de Duitsers is het Europese rampseizoen compleet voor de ploeg van Ten Hag. Van de zes poulewedstrijden werd immers alleen het thuisduel met stuntploeg FC Kopenhagen in een minimale zege omgezet (1-0), uit bij Galatasaray pakte United in de voorlaatste speelronde het vierde en laatste punt die het in de groepsfase bij elkaar speelde (3-3). The Sun wijst erop dat de club daarmee dit seizoen twee 'ongewenste' records op zijn naam zet: nog nooit verloor United vier van de zes groepswedstrijden en het aantal tegendoelpunten (15) is zelfs een Engels negatief record in het miljardenbal.

Ook het lokale Manchester Evening News besteedt aandacht aan de liederen van de Bayern-fans. Die 'tonen aan hoe diep Manchester United gevallen is', zo kopt de krant. Met een veelzeggende statistiek onderstreept men bovendien dat de uitschakeling dinsdag nauwelijks te voorkomen was. "Een wedstrijd die gewonnen moest worden werd door United niet met het nodige verlangen of wanhoop benaderd", stelt de krant vast. "In plaats van alle wapens uit de kast te halen, haalde United de trekker niet eens over, ze hadden maar één schot op doel."