Beerschot presenteert Kuyt: 'Wij zijn omwille van een andere reden bij hem terechtgekomen'

Beerschot is maar wat blij met de aanstelling van Dirk Kuyt als nieuwe hoofdtrainer. De club uit Antwerpen, die momenteel samen met Zulte-Waregem aan kop gaat in de Challenger Pro League, presenteerde de oud-speler van onder meer FC Utrecht, Feyenoord en het Nederlands elftal donderdagavond als opvolger van Andreas Wieland. Hoewel Kuyt voorlopig moet teren op zijn opgebouwde naam als voetballer, is dat niet de reden waarom Beerschot in de zoektocht naar een nieuwe trainer bij hem uitkwam.

De Katwijker speelde bijna 300 officiële wedstrijden voor Liverpool, haalde met Oranje in 2010 de finale van het WK in Brazilië en loodste Feyenoord in 2017 naar de eerste landstitel sinds 1999. Als voetballer had Kuyt op een gegeven moment niets meer te bewijzen, maar als trainer verloopt zijn loopbaan vooralsnog uiterst moeizaam. De voormalig Oranje-international werd anderhalf jaar geleden door ADO Den Haag aangesteld als hoofdtrainer. De Hagenaren hadden kort daarvoor op pijnlijke wijze promotie naar de Eredivisie misgelopen. Het was aan Kuyt de taak om de club terug naar het hoogste niveau te brengen, maar hij werd al na een paar maanden op straat gezet.

Artikel gaat verder onder video

Tóch is Beerschot in de zoektocht naar een nieuwe trainer, na het plotselinge vertrek van Wieland, bij de oud-speler van FC Utrecht, Feyenoord, Liverpool en Fenerbahçe uitgekomen. Waarom? “Wij hadden vanaf het eerste gesprek een heel erg goed gevoel bij Dirk”, vertelt sportief directeur Gyorgy Csepregi op de clubsite. “We zochten naar een jonge en moderne coach. Iemand met revanchegevoelens en een sterke drive. Iemand die er alles aan zal doen om hier te slagen en die persoon hebben we volgens ons gevonden in Dirk Kuyt.”

“Iedereen kent natuurlijk de speler die Dirk was”, vervolgt Csepregi. “Maar wij zijn omwille van een andere reden bij hem terechtgekomen. Via mijn netwerk hoorde ik fantastische dingen over Dirk als trainer, over zijn persoonlijkheid en werkethiek. Wij geloven dat hij daarin het verschil kan maken voor onze ploeg. Hij toonde in onze gesprekken dat hij zeer goed voorbereid was, gestructureerd werkt, duidelijk communiceert en vooral ook staat voor aanvallend en modern voetbal. Voor ons een absolute must.” Kuyt krijgt een duidelijke doelstelling mee in Antwerpen: promoveren naar de Jupiler Pro League. Beerschot staat er momenteel goed voor, met 32 punten na zestien wedstrijden. Daarmee gaat het samen met Zulte-Waregem aan kop.

‘Bloed aan de palen’

Kuyt zelf is een gelukkig mens. “Ik ben blij dat ik bij een club kan tekenen met zo’n mooie geschiedenis. Daar hou ik van, clubs met een rijke traditie en historie. Ik vond Beerschot de perfecte volgende stap in mijn carrière. Ik kan niet wachten om met heel veel energie en zin te beginnen aan deze nieuwe uitdaging”, vertelde Kuyt na het zetten van zijn handtekening. De Nederlander gelooft dat Beerschot en hij goed bij elkaar passen. “Ik ben een coach die houdt van aanvallend voetbal met een hoge intensiteit. ‘Bloed aan de palen’, alles geven om een wedstrijd te winnen, dat is wie ik ben als mens. Zo was ik in het verleden als voetballer, maar zo ben ik nu ook als trainer.” De eerste competitiewedstrijd voor Kuyt staat gepland op 12 januari, thuis tegen RSCA Futures.