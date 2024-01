Dirk Kuyt deelt serieuze sneer uit naar ADO Den Haag tijdens aanstelling Beerschot

Dirk Kuyt werd woensdagmiddag officieel gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van Beerschot. De oud-international staat te popelen om te beginnen bij de Belgische club, laat hij weten tegenover Voetbal International. Tegen datzelfde medium deelt Kuyt een sneer uit naar zijn oude werkgever, ADO Den Haag.

“Ik heb een grote drang om me te bewijzen als coach. Ik ben en blijf een winnaar. Een echte winnaar moet ook weer kunnen opstaan na tegenslagen. Ik zie dit als een heel mooie uitdaging”, sprak de oud-voetballer van onder meer Feyenoord en Liverpool na zijn aanstelling in Antwerpen. In de periode dat Kuyt werkloos was, deed hij ervaring op bij onder meer Feyenoord en Fenerbahçe. “Die ervaringen maken je rijker en kan ik nu ook toepassen bij Beerschot.”

De eerste trainersklus van Kuyt verliep rampzalig. In het begin van seizoen 2022/23 werd de voormalig aanvaller aangesteld als hoofdtrainer van ADO Den Haag. Kuyt slaagde er niet in om de favorietenrol van ADO in de Keuken Kampioen Divisie waar te maken. Na een zeer teleurstellende eerste seizoenshelft werd de oud-speler nog voor de kerst op straat gezet door de clubleiding van de Hagenezen.

In Den Haag liep zijn naam dus een deuk op, zo beseft Kuyt zich. “Maar ik bekijk het altijd positief. Mijn eerste hoofdjob bij ADO Den Haag is misschien slecht verlopen, maar ik heb er wel heel veel uit geleerd”, zegt Kuyt, die verwacht dat zijn periode bij Beerschot er anders uit gaat zien. “Ik moet de juiste mensen om me heen hebben en ik ben ervan overtuigd dat ik dat hier heb bij Beerschot, in tegenstelling tot bij ADO.”