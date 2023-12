Dirk Kuyt liep trainersklus in Eredivisie op haar na mis: ‘Daar heb ik pech mee gehad’

Dirk Kuyt heeft in de podcast KieftJansenEgmondGijp teruggeblikt op zijn eerste klus als hoofdtrainer. ADO Den Haag ging in seizoen 2022/23 aan de haal met de oud-aanvaller, maar stuurde hem nog vóór de kerst de laan uit. De momenteel clubloze trainer geeft aan dat hij al een hele poos wist dat hij aan de slag ging bij ADO.

ADO speelde in seizoen 2021/22 in de Keuken Kampioen Divisie, omdat het dat seizoen daarvoor was gedegradeerd uit de Eredivisie. De Hagenezen haalden, onder leiding van Giovanni Franken, de finale van de play-offs en troffen daarin Excelsior. “Ik wist al dat ik trainer van ADO zou gaan worden. Ik zat die finalewedstrijd van de play-offs te kijken. Ze stonden met 3-0 voor, maar in een keer verlies je die wedstrijd”, blikt Kuyt terug.

“Anders was het dus Eredivisie geweest voor jou?”, krijgt de oud-aanvaller de vraag tijdens de podcastopnames. “Ja”, reageert Kuyt. “De supporters kwamen toen het veld op en je moest weer helemaal opnieuw beginnen. Daarom begon ik daar al met heel veel negativiteit”, gaat hij verder. “Ik had dus wel pech.”

Kuyt werd door tegenvallende prestaties uiteindelijk na 176 dagen ontslagen bij de club uit Den Haag. Inmiddels is de oud-voetballer van onder meer Feyenoord en Liverpool er nog niet in geslaagd om een nieuwe uitdaging te vinden. Wél wordt de oefenmeester in de gaten gehouden door Apollon Limassol. Samen met Roy Makaay lonkt er een buitenlandse klus voor Kuyt.