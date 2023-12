Berghuis haalt uit: 'Ze hebben dubbele agenda's, maar ze spreken mij nooit'

baalt van de beeldvorming rondom zijn persoon. De middenvelder annex aanvaller van Ajax merkt dat ‘personen met een dubbele agenda’ hem graag afschilderen als een gefrustreerde speler, die vaak uit zijn slof schiet. Na zijn rode kaart tegen Olympique Marseille werden oude uitspattingen van Berghuis weer opgerakeld.

“Je weet hoe de lijntjes lopen. Je kan ‘m al intekenen”, zegt Berghuis daarover tegen ESPN, na de 1-2 zege van Ajax op NEC. “Het zijn voornamelijk mensen die mij niet kennen, die niet met mij gewerkt hebben, die niet mijn persoonlijkheid kennen, die mijn persoonlijkheid kennen, die mij nooit spreken, die dan het standaardoordeel hebben: ‘frustratie’, ‘dat is Berghuis’, ‘zo kennen we hem’, ‘zo was hij ook bij Feyenoord’, het hele riedeltje kan je wel afgaan.”

“Dat is die beeldvorming, daar kom je helaas niet meer van af”, vervolgt Berghuis, die in zijn gehele carrière vijf rode kaarten incasseerde. “Het komt door bepaalde mensen op tv die daar jarenlang zo de nadruk op hebben gelegd. Daar moet ik mee leven. Dat zijn altijd mensen met dubbele agenda’s. Ik heb die niet. Ik ben liefhebber, ik geniet van het spel, ik ben recht voor m’n raap, daardoor kan ik heel goed met mezelf leven.”

Na de wedstrijd van donderdag uitte Olympique Marsielle-speler Joaquín Correa, die de tackle incasseerde waarvoor Berghuis rood kreeg, zijn onvrede over de reactie van Berghuis op die rode kaart. “Na afloop bood je geen excuses aan, maar zei je enkel dat het niets was”, schreef Correa op Instagram. Berghuis reageert nu: “iedereen is wie hij is. Ik communiceer niet via Instagram, ik kijk er ook niet op. Ik blesseer hem niet expres. Ik wens hem het allerbeste. Ik heb niet de intentie om hem te blesseren. Hij heeft een beetje pech gehad met hoe ik neerkom op hem. Het hoort erbij, sorry.”

Toch heeft Berghuis geen berichtje gestuurd aan Correa. “Ja, weet ik niet. Ik heb aan Rulli en Ávila (landgenoten van Correa, red.) nog gevraagd hoe het met hem was, voordat ze naar hem toe gingen. Ik zag de noodzaak niet zo, eerlijk gezegd.”