Joaquín Correa slaat via Instagram keihard terug naar Steven Berghuis

kreeg donderdagavond een rode kaart na een overtreding op Olympique Marseille-speler , waarvoor de Ajacied een rode kaart kreeg. Via Instagram heeft Correa gereageerd op het moment en uitgehaald naar Berghuis.

"Na afloop bood je geen excuses aan, maar zei je enkel dat het niets was", schrijft Correa een dag na de wedstrijd tussen Olympique Marseille en Ajax (4-3) op zijn eigen Instagram-pagina. De Argentijn is overduidelijk niet gediend van de woorden van de Ajacied na afloop, die het niet eens was met de beslissing van de scheidsrechter. De middenvelder gaf aan dat hij het geen rode kaart vond.

Correa had veel last van de overtreding van Berghuis en moest het veld direct geblesseerd verlaten. Duidelijk is dat de middenvelder een flinke blessure heeft overgehouden aan de wedstrijd tegen Ajax, zo is te zien op de foto die hij plaatst op Instagram. Correa bedankt iedereen voor de steun aan zijn adres, maar had donderdagavond wel excuses van Berghuis verwacht