Berghuis heeft spijt van actie bij Ajax: 'Jammer dat ik het niet anders deed'

had graag op een andere manier gejuicht in de kampioenswedstrijd van Ajax. In het laatste jaar onder Erik ten Hag grepen de Amsterdammers nog de titel en maakte de buitenspeler een doelpunt in die wedstrijd, maar bij het juichen leek Berghuis heel boos. Van die actie heeft hij spijt.

“Ja, dan scoor je in de kampioenswedstrijd”, blikte Berghuis terug op het clubkanaal van Ajax. “Dan vind ik het jammer dat ik niet anders heb gejuicht. Iets minder boos en iets meer genietend, eerlijk gezegd. Waarom ik boos was? Omdat we het lastig hadden aan het einde. PSV bleef er kort bij en wij verspeelden wat puntjes.”

Artikel gaat verder onder video

Maar Berghuis had het gevoel dat het de titel van Ajax moest zijn. “Het werd spannend, maar ik had echt het gevoel dat het ons kampioenschap was en van niemand anders. Dat kwam eruit bij die goal. Achteraf had ik meer blijdschap moeten tonen en niet zo boos moeten zijn in elk geval.”

Berghuis speelde recentelijk zijn honderdste wedstrijd namens de Amsterdammers en kijkt met een goed gevoel terug op die periode. “De eerste weken waren spannend. De overgang, hoe de mensen hier op mij zouden reageren”, zei hij over de gevoelige overstap van Feyenoord naar Ajax. “Uiteindelijk ben ik er heel erg blij mee en ook wel trots op hoe ik dat allemaal heb gedaan.”

Na het eerste seizoen van Berghuis in Amsterdam trad het verval echter in bij Ajax. “We verloren uit bij Liverpool en daarna bij AZ. Toen kwamen we in een periode waarin we het niet meer aan de gang kregen. (…) Je merkt dat het niet zo hecht meer was als het jaar ervoor”, aldus Berghuis, die ook dit moeizame seizoen kort besprak. “Het is heel extreem, maar je krijgt wat je verdient. We moeten weer opkrabbelen, dat zijn we nu langzamerhand aan het doen. Maar we moeten nog veel stappen zetten.”