Crisis compleet bij Manchester City na krankzinnige slotfase tegen Crystal Palace

Manchester City heeft zaterdagmiddag op krankzinnige wijze punten laten liggen in de Premier League. De regerend landskampioen gaf op eigen veld in de slotfase een 2-0 voorsprong uit handen tegen Crystal Palace: 2-2.

Er was lang geen vuiltje aan de lucht voor het elftal van manager Josep Guardiola. Dankzij een doelpunt van Jack Grealish leidde the Citizens bij rust met 1-0 en kort na de onderbreking bracht Rico Lewis zelfs de 2-0 op het scorebord.

In het laatste kwartier voltrok er zich echter een mirakel voor Crystal Palace. Jean-Philippe Mateta tekende in de 76ste minuut voor de aansluitingstreffer en in de 95ste minuut bezorgde Michael Olise de bezoekers vanaf de strafschopstip zelfs nog een punt. Hij scoorde na een overtreding van Phil Foden.

Voor City is het het vijfde puntverlies in de laatste zes wedstrijden in de Premier League. Het team van Guardiola staat met 34 punten uit 17 duels nu vierde op de ranglijst. Koploper Liverpool heeft drie punten meer en kan later dit weekend, bij winst op Manchester United, een gat van zes punten slaan.