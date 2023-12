Vermoedelijke opstelling Ajax: twee wijzigingen in laatste competitiewedstrijd van 2023

Ajax kan ook in de laatste competitiewedstrijd van dit kalenderjaar geen beroep doen op . De aanvoerder van de Amsterdammers moest het thuisduel met AEK Athene in de Europa League al laten schieten en is niet op tijd hersteld om in actie te kunnen komen tegen PEC Zwolle. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. Bergwijn wordt niet genoemd in de vermoedelijke opstelling. Dat geldt ook voor en Carlos Forbs.

Zowel Sosa als Forbs had in de cruciale thuiswedstrijd tegen AEK Athene nog een basisplaats. Ajax moest die wedstrijd winnen om na de winterstop nog actief te zijn in Europa. Overtuigen deed de ploeg van trainer John van ’t Schip allerminst, maar gewonnen werd er wel: 3-1. Daardoor verdwijnt Ajax maandag in de koker voor de loting van de tussenronde van de UEFA Conference League. Een dag eerder sluiten de Amsterdammers de eerste seizoenshelft van de Eredivisie af met een thuisduel met PEC Zwolle. Het AD verwacht een aantal wijzigingen ten opzichte van de clash tegen AEK.

Artikel gaat verder onder video

Het doel wordt uiteraard ‘gewoon’ verdedigd door Diant Ramaj, die donderdagavond niet voor het eerst tot de uitblinkers behoorde. De achterhoede wordt gevormd door Devyne Rensch, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Ar’jany Martha. Laatstgenoemde werd ruim een maand geleden bij de rentree van Van ’t Schip in de Johan Cruijff ArenA op de linksbackpositie voor de leeuwen gegooid. De interim-trainer was te spreken over het optreden van Martha in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam en deed ook in de daaropvolgende competitieduels een beroep op hem, maar vooral in de wedstrijden tegen N.E.C. en Sparta Rotterdam bleek Martha allesbehalve een zekerheidje op die positie.

Van ’t Schip - die er zondag vanwege de bruiloft van zijn zoon niet bij zal zijn in de Johan Cruijff ArenA - houdt desondanks vast aan Martha als linksback en geeft hem tegen PEC Zwolle naar verluidt de voorkeur boven Sosa. Op het middenveld behouden Benjamin Tahirovic en Kenneth Taylor hun basisplaats. Hoe Michael Valkanis - de rechterhand van Van ’t Schip die tegen PEC Zwolle als eindverantwoordelijke op de bank zit - de offensieve posities gaat invullen, valt nog te bezien. Steven Berghuis ontbrak donderdag vanwege een schorsing, maar is in de Eredivisie ‘gewoon’ inzetbaar. Het AD verwacht Berghuis op het middenveld. De voorhoede zal dan bestaan uit Kristian Hlynsson, Chuba Akpom en Brian Brobbey. Laatstgenoemde liet zich tegen AEK Athene al in de rust vervangen, maar lijkt het laatste competitieduel van 2023 ‘gewoon’ te halen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Martha; Tahirovic, Berghuis, Taylor; Akpom, Hlynsson, Brobbey.