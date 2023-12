Vermoedelijke opstelling Feyenoord: bekritiseerde zomeraankoop begint tegen Heracles op de bank

Feyenoord-middenvelder moet zondagmiddag op bezoek bij Heracles Almelo genoegen nemen met een plek op de bank. De zomeraankoop verscheen afgelopen woensdag in de laatste groepswedstrijd in de Champions League tegen Celtic nog aan de aftrap, maar veroorzaakte de strafschop waaruit de 1-0 volgde. Het Algemeen Dagblad verwacht dat Arne Slot in Almelo ‘gewoon’ weer kiest voor . Ook achterin vindt mogelijk een wijziging plaats.

Feyenoord zal 2023 niet snel of misschien wel nooit meer vergeten, maar is er desondanks alles aan gelegen om het jaar de komende week goed af te sluiten. De Rotterdammers beleefden met twee gelijke spelen in de eerste twee wedstrijden een moeizame seizoensstart, maar rechtten overtuigend de rug en maakten in zowel de Eredivisie als Champions League veel indruk. De ploeg van Slot had het goed voor elkaar en leek zich niet alleen op te mogen maken voor een nieuwe titelstrijd, maar ook voor een vervolg in de Champions League.

Het liep echter helemaal anders. Feyenoord verloor in de Eredivisie van FC Twente en PSV, waardoor de achterstand op de Eindhovenaren is opgelopen tot tien punten. In de Champions League ging het mis tegen Lazio en Atlético Madrid. De Rotterdammers moesten genoegen nemen met de derde plaats en een vervolg in de Europa League. Daarvoor wordt maandag geloot, maar Feyenoord zal eerst willen winnen van Heracles Almelo. Dat moet volgens het AD gebeuren met de volgende elf: Justin Bijlow; Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko, Quilindschy Hartman; Mats Wieffer, Calvin Stengs, Quinten Timber; Igor Paixão, Santiago Giménez en Luka Ivanusec.

Dat zou betekenen dat Slot twee wijzigingen doorvoert ten opzichte van het laatste groepsduel in de Champions League, in Schotland tegen Celtic. Trauner vervangt Thomas Beelen en Wieffer krijgt de voorkeur boven Zerrouki. Laatstgenoemde was na zijn optreden tegen Celtic het mikpunt van kritiek bij onder andere Ronald de Boer. De voormalig Oranje-international noemde de overtreding van Zerrouki waaruit de strafschop volgde ‘oliedom’. “Ik kan er niet tegen wat Zerrouki doet. De scheidsrechter heeft hem daarvoor al gewaarschuwd, zo van: ‘Laat je tegenstander los.’ Hij presteert het eigenlijk weer om de scheids een kans te geven om voor een strafschop te fluiten”, zei De Boer in de studio van Ziggo Sport.

Feyenoord zal de zure nasmaak van de nederlaag in Glasgow (2-1) zondagmiddag in Almelo van zich af willen spelen. De Rotterdammers kunnen de achterstand op PSV tijdelijk verkleinen tot zeven punten. De koploper uit Eindhoven komt zondagavond pas in actie, op bezoek bij AZ.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Paixão, Giménez, Ivanusec.