'Dobbelsteen' PSV'er: 'Van Champions League-niveau naar niveau vijfde klasse'

is na Noa Lang en Hirving Lozano de derde optie voor trainer Peter Bosz bij PSV aan de linkerkant van de aanval. Hoewel hij een geweldige indruk maakte tegen Sevilla, vindt analist Kenneth Perez hem ‘een dobbelsteenspeler’: de ene keer is het alles, de andere keer is het niets.

“Vertessen gaat in dezelfde wedstrijd echt van Champions League-niveau naar het niveau van de vijfde klasse", zei de Deense analist bij ESPN voorafgaand aan de Eredivisie-topper tegen Feyenoord. “Dat is gek, ja. Maar zo’n speler is hij nou eenmaal. En hij is niet voor niets geen basisspeler bij PSV.” Aan de andere kant is Johan Bakayoko bijvoorbeeld veel betrouwbaarder dan zijn landgenoot, vindt Perez.

“De concurrentie is ook groot bij PSV, maar hij is nooit echt basisspeler geworden. Terwijl hij wel veel dingen heeft, die je graag in je elftal wil. Bijvoorbeeld zijn snelheid”, aldus Perez. “En woensdag tegen Sevilla was hij ongelofelijk belangrijk. Met een goede voorzet bij de winnende goal. Maar even daarvoor had hij op een ander moment de bal móéten inschieten, maar schiet hij plots naast.”

Door de blessures van Lang en Lozano staat Vertessen zondagmiddag in de basiself tegen Feyenoord. In totaal speelde hij twintig officiële duels dit seizoen, maar het overgrote deel deed hij dat als invaller. Desondanks kwam hij tot drie doelpunten en gaf hij drie assists.