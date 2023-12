Manchester United bereikt mondeling akkoord: Van de Beek vertrekt op huurbasis

Manchester United en Eintracht Frankfurt hebben een mondeling akkoord bereikt over een tijdelijke transfer van . De middenvelder verruilde Ajax in de zomer van 2020 voor de Engelse grootmacht en kende een veelbelovende start, maar kwam er mede door blessureleed en moordende concurrentie vervolgens niet meer aan te pas. Van de Beek zat ook in de eerste helft van dit seizoen veelal op de bank. Daarin kan na de jaarwisseling verandering in komen, want hij staat op het punt op huurbasis de overstap te maken naar de Bundesliga.

Dat meldt Fabrizio Romano althans. De doorgaans zeer goed geïnformeerde Italiaan kwam eerder deze week al met het nieuws over de mogelijke overgang van de middenvelder naar Eintracht Frankfurt en inmiddels is er sprake van een 'here we go!'. Die slogan haalt Romano uit de kast als er een (mondeling) akkoord is bereikt en een transfer in de afrondende fase zit. Eintracht Frankfurt neemt Van de Beek voor een halfjaar op huurbasis over van Manchester United. Er is een optie tot koop bedongen. Die bedraagt vijftien miljoen euro en is níét verplicht.

Artikel gaat verder onder video

Het huwelijk tussen Manchester United en Van de Beek kunnen we inmiddels gerust als mislukt bestempelen. The Red Devils telden in de zomer van 2020 bijna veertig miljoen euro neer voor de middenvelder. Van de Beek leek Ajax in eerste instantie te gaan verruilen voor Real Madrid, maar de keuze viel uiteindelijk op Manchester United. Die beslissing leek goed uit te pakken. Van de Beek was trefzeker bij zijn debuut en kwam tijdens zijn eerste maanden geregeld in actie. In de tweede helft van dat seizoen werd de speeltijd voor Van de Beek echter al een stuk minder.

Daar kwam in de daaropvolgende seizoenen geen verandering in. Mede door blessureleed en de moordende concurrentie op het middenveld kwijnde Van de Beek weg op de reservebank. Hij verruilde Manchester United in januari 2022 al op huurbasis, maar zijn tijdelijke overgang naar Everton werd eveneens geen succes. Toen Erik ten Hag dat jaar begon aan zijn uitdaging op Old Trafford, leer Van de Beek zich op te mogen maken voor een nieuwe kans. Maar ook onder leiding van zijn landgenoot kwam hij er niet aan te pas. Dit seizoen kwam hij vooralsnog pas negentien minuten in actie, verdeeld over twee wedstrijden.

De teller staat in totaal op 62 wedstrijden voor Manchester United, waarin Van de Beek twee keer scoorde en evenveel assists gaf. Het is voor de middenvelder te hopen dat hij er in Duitsland wél aan te pas komt. Eintracht Frankfurt is de huidige nummer zeven van de Bundesliga. Het verzekerde zich als nummer twee in groep G van een vervolg in de UEFA Conference League. Eintracht Frankfurt is een van de potentiële tegenstanders van Ajax in de tussenronde van dat toernooi.