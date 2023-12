Droomtransfer lonkt voor Kevin van Veen: Europa League-groepswinnaar toont interesse

gaat in de winterse transferperiode mogelijk een droomtransfer maken. Volgens het Dagblad van het Noorden heeft Rangers FC namelijk serieuze belangstelling voor de 32-jarige aanvaller van FC Groningen.

Van Veen werd afgelopen zomer, na 25 doelpunten in 38 wedstrijden voor Motherwell in de hoogste Schotse afdeling, met hoge verwachtingen ingelijfd door FC Groningen. De eerste seizoenshelft verliep met slechts vijf doelpunten en nul assists in veertien Keuken Kampioen Divisie-duels echter ronduit teleurstellend voor de ervaren aanvaller

Algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen liet onlangs al weten dat een winters vertrek van Van Veen bespreekbaar is voor club en volgens het Dagblad van het Noorden is een transfer op korte termijn ook absoluut reëel. Het regionale dagblad meldt deze week namelijk dat Rangers FC interesse heeft in Van Veen.

Voor Van Veen zou een overstap naar Rangers FC een droomtransfer betekenen. De grootmacht uit Glasgow is in de Schotse competitie verwikkeld geraakt in een titelrace met aartsrivaal Celtic FC en is bovendien Europees nog actief. Rangers FC eindigde in de groepsfase van de Europa League bovenaan in een poule met verder Sparta Praag, Real Betis en Aris Limassol en zal zodoende na de jaarwisseling instromen in de achtste finales van het toernooi. De vrouw en dochter van Van Veen zijn beiden nog woonachtig in Schotland, hetgeen de wens van de spits om naar Rangers FC te verkassen naar verluidt versterkt.