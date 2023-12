Eerste 'babygriepje' voor Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney?

ontbreekt midweeks in de Champions League bij FC Barcelona. De middenvelder die recentelijk vader is geworden, is ziek. Daardoor reist hij niet met de Catalaanse grootmacht mee naar België, waar FC Barcelona het woensdagavond opneemt voor het duel met het Antwerp FC van Mark van Bommel.

Spaanse media waren er enkele weken geleden als de kippen bij om te melden dat Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney ouders zijn geworden en een tijdje later werd ook de naam bekend: Miles de Jong. Hoewel Frenkie na het duel met Atlético Madrid aangaf dat alles goed gaat met moeder en zoon en hijzelf ook goed slaapt, is de international toch zelf ziek geworden.

Een niet onbekend verschijnsel voor kersverse ouders, die door de combinatie van verschillende virussen en minder slaap sowieso gevoeliger zijn om ziek te worden. Jonge ouders zijn bovendien significant vaker ziek dan mensen zonder jonge kinderen. Voor Frenkie is dit voor zover bekend zijn eerste ‘babygriepje’ waardoor hij het duel op de Bosuil moet missen.

FC Barcelona heeft zich al geplaatst voor de volgende ronde van het miljardenbal, al ging het laatste stukje in de groepsfase minder eenvoudig dan gehoopt. Coach Xavi leek in eerste instantie heel veel grote namen rust te geven, onder wie Robert Lewandowski en Ronald Araujo en Ilkay Gündogan. Maar door een wijziging in de reisplannen nam de coach toch vrijwel alle belangrijke spelers op in zijn selectie, al lijkt speeltijd voor de grote sterren klein.

Marcos Alonso, Gavi en Iniago Martinez en Marc-André ter Stegen zijn net als Frenkie helemaal niet van de partij in België: zij vanwege blessureleed.