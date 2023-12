Eerste Premier League-trainer van het seizoen sneuvelt, oude bekende aangesteld als opvolger

Sheffield United heeft na veertien speelronden een seizoensprimeur in de Premier League. De hekkensluiter stuurt trainer Paul Heckingbottom, die de club vorig seizoen nog naar promotie leidde, vanwege de teleurstellende resultaten de laan uit.

Van de veertien wedstrijden die Heckingbottom de club dit seizoen leidde op het hoogste niveau, werd alleen het thuisduel met Wolverhampton Wanderers op 4 november winnend afgesloten (2-1). Daarnaast werd een punt gepakt tegen Everton (2-2) en Brigthton & Hove Albion (1-1), de rest van de wedstrijden gingen allemaal verloren. Vooral de zware nederlagen tegen Newcastle United (0-8), Arsenal (5-0) sprongen daarbij in het oog.

Afgelopen weekend kreeg Sheffield opnieuw zwaar klop: mede-promovendus Burnley versloeg The Blades in eigen huis eveneens met 5-0, waardoor de club op de twintigste en laatste plaats terechtkwam met vijf punten uit veertien duels. Het bleek voldoende voor het bestuur om het vertrouwen in Heckingbottom op te zeggen: "Na afgezakt te zijn naar de laatste plek en een aantal teleurstellende resultaten en optredens, hebben we het gevoel dat er een verandering nodig is om de club een boost te geven en een kans om ook na dit seizoen in de Premier League actief te blijven", wordt CEO Stephen Bettis geciteerd op de clubsite.

Oude bekende

Inmiddels is ook duidelijk wie Heckingbottom opvolgt: Chris Wilder. De 56-jarige oefenmeester is geen onbekende in Sheffield: eerder stond hij tussen mei 2016 en maart 2021 ook al aan het roer op Bramall Lane. Destijds leidde hij de club vanuit de League One, het derde niveau, naar de Premier League. In zijn tweede seizoen op het hoogste niveau werd hij op straat gezet, wat niet het gewenste effect had: Sheffield werd laatste en degradeerde, om dit jaar weer terug te keren op het hoogste niveau. Wilder tekent tot medio 2025 en viert morgen (woensdag) zijn rentree op de bank, als Liverpool op bezoek komt in Sheffield.