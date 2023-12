Excelsior is woedend op Alex Bos na zeer spectaculaire slotfase tegen Go Ahead Eagles

Tegen Excelsior was Go Ahead lange tijd de betere ploeg, maar uiteindelijk kwam het elftal van René Hake in Rotterdam niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Na de treffer van Jamal Amofa rond minuut zestig lieten de Deventenaren de teugels vieren, waardoor Excelsior via een kopbal van invaller Oscar Uddenäs laat langszij kwam.





Joris Kramer viel in de verloren wedstrijd tegen FC Utrecht (0-2) nog uit met een hoofdblessure, maar verscheen in de uitwedstrijd tegen Excelsior gewoon aan de aftrap. Getooid met verband en een geelgekleurd oog leidde hij de eerste kans van de wedstrijd in, maar Sylla Sow stond bij zijn dieptepass buitenspel. De 27-jarige spits zorgde met zijn loopacties voor het nodige gevaar, maar timede zijn bewegingen niet altijd goed. Desondanks kreeg het actieve ‘Kowet’ in de kleine ruimte de nodige kansen, maar schoten van Philippe Rommens en Enric Llansana werden gepakt door Stijn van Gassel. Jakob Breum leek de Excelsior-keeper na een handige actie wel te verslaan, maar zijn poging belandde op de buitenkant van de paal.





In verdedigend opzicht had Kramer bar weinig te doen, maar werd hij toch eenmaal flink te kijk gezet. Een lange bal van de thuisploeg kwam zowaar aan bij de eenzame Troy Parrott, die de potige verdediger in een sprintduel makkelijk versloeg. Vervolgens kwam hij tot een aardig schot; een van de weinige keren dat de spelopvatting van Excelsior succesvol was. De veelvuldig gehanteerde lange bal kon vaak makkelijk worden opgepikt door de tegenstander, terwijl de opbouw van achteruit door matige passing vroeg stagneerde. Na de eerder genoemde Go Ahead-kansen creërden de bezoekers echter weinig mogelijkheden meer, waardoor een 0-0 ruststand het gevolg was.





Na een kleine tien minuten in de tweede helft kwam daar verandering in door een doelpunt van Amofa. De centrale verdediger kreeg na een afgezwaaide corner een schot van Willum Willumson voor zijn voeten, waarna hij de bal in twee instanties in de kruising schoot. Kort daarna was de IJslandse middenvelder dichtbij de tweede treffer nadat Stijn van Gassel bij een hoge bal op de rand van zijn strafschopgebied volledig de mist in ging. Door zijn buitenspelpositie en goede rugdekking voor de Kralingse keeper bleef de marge echter een.





Met meer balbezit en drie wissels ging Excelsior op zoek naar de gelijkmaker tegen een meer apathisch Go Ahead. De vele voorzetten richting het strafschopgebied van de ploeg van René Hake waren echter óf te ruim bemeten óf konden worden weggewerkt door de Deventerse defensie. Uiteindelijk was de eerste Rotterdamse voorzet die het hoofd van een aanvaller vond echter gelijk raak. Uddenäs stond koud in het veld, maar vond met een overtuigende kopbal het net achter De Lange. Gelijk daarna dacht Redouan El Yaakoubi met een geweldige solo de 2-1 te maken, maar hij werd kort voor zijn treffer wegens een lichte duw afgefloten. Excelsior probeerde in de laatste minuten nog een reguliere tweede treffer op het bord te krijgen, maar ondanks een kopbal op de lat bleef het bij 1-1.