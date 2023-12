‘FC Barcelona stelt prioriteit op transfermarkt en wil shoppen bij concurrent’

FC Barcelona hoopt zich op korte termijn te verzekeren van de diensten van . De regerend kampioen van Spanje is nadrukkelijk op zoek naar versterking voor het middenveld en heeft van de komst van de Girona-sterkhouder een prioriteit gemaakt. Dat meldt het doorgaans goed geïnformeerde Jijantes FC althans.

FC Barcelona nam na het afgelopen seizoen, waarin de club zich voor het eerst sinds 2019 kroonde tot de beste van het land, afscheid van Sergio Busquets. De routinier had de mogelijkheid om FC Barcelona nóg langer trouw te blijven, maar hij vond het mooi geweest en maakte transfervrij de overstap naar Inter Miami. Xavi Hernández was er alles aan gelegen om Busquets nog een jaar binnenboord te houden en de afgelopen weken bleek waarom. De trainer rouleert regelmatig op het middenveld en lijkt de ideale vervanger van Busquets nog niet te hebben gevonden.

FC Barcelona dacht met de komst van Oriol Romeu afgelopen zomer een nieuwe balansbewaker te hebben binnengehaald, maar de middenvelder heeft in de eerste seizoenshelft weinig tot geen indruk kunnen maken. Niet voor niets werd Romeu onlangs in verband gebracht met een terugkeer naar Girona, de club die hij een paar maanden geleden nog inruilde voor FC Barcelona. Het valt dus niet uit te sluiten dat de clubs opnieuw zaken met elkaar gaan doen. Niet in de laatste plaats omdat Barça García bovenaan het transferlijstje heeft staan. Volgens Jijantes FC zoekt de landskampioen naar een formule om de Catalaan deze winter binnen te halen.

Omdat FC Barcelona nog altijd krap bij kas zit, is het aannemelijk dat het naast geld ook een speler aanbiedt bij Girona. Dat zou Romeu kunnen zijn, al wordt zijn naam niet genoemd door Jijantes FC. Xavi is in ieder geval voorstander van de komst van García. Het lijkt voor FC Barcelona echter een lastig karwei te worden om hem in januari al binnen te halen. García is dit seizoen een van de revelaties bij Girona, dat knap tweede staat in LaLiga. De 26-jarige Catalaan miste in de competitie nog geen minuut. In achttien wedstrijden was hij goed voor drie doelpunten en vier assists. Hij debuteerde op 16 november jongstleden in de nationale ploeg. García heeft bovendien een contract tot medio 2026. Girona kan dus flink wat geld vragen.