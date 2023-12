'FC Barcelona kan na halfjaar alweer afscheid nemen van 'vervanger' Busquets'

FC Barcelona betaalde afgelopen zomer ruim drie miljoen euro voor de komst van . De middenvelder kon in eerste instantie rekenen op een basisplaats in de ploeg van trainer Xavi Hernández, maar valt inmiddels al even buiten de boot. In Spanje wordt nu zelfs gespeculeerd over een hele snelle terugkeer bij Girona.

FC Barcelona nam na het afgelopen seizoen afscheid van Sergio Busquets. Xavi was er alles aan gelegen om Busquets nog minstens één jaar in Barcelona te houden, maar de ervaren middenvelder vond het mooi geweest en tijd voor een nieuwe uitdaging. De Spanjaard tekende bij het Inter Miami FC van Lionel Messi en liet een groot gat achter bij FC Barcelona. Dat heeft de regerend kampioen van Spanje vooralsnog niet kunnen opvullen. Frenkie de Jong leek de ideale ‘opvolger’ van Busquets, maar het is geen geheim dat de Nederlander liever in een andere rol speelt.

Ook de komst van Romeu blijkt niet de oplossing te zijn geweest. Romeu doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van FC Barcelona, alvorens in de zomer van 2011 naar Engeland te vertrekken. Na avonturen bij Chelsea, Valencia, VfB Stuttgart en Southampton keerde hij in 2022 bij Girona definitief terug in zijn thuisland. Een jaar later was hij alweer vertrokken. Maar nog geen zes maanden na zijn transfer naar FC Barcelona wordt hij in verband gebracht met een rentree bij Girona. Dat meldt Mundo Deportivo op basis van berichtgeving door Cadena Ser althans.

FC Barcelona en Girona troffen elkaar afgelopen zondag in een onderling duel. Volgens Cadena Ser is in het gesprek tussen een delegatie van beide clubs onder meer de situatie van Romeu ter sprake gekomen. De formatie van coach Míchel, die FC Barcelona met 2-4 versloeg en daardoor de macht greep in LaLiga, zou zich in de winterstop eventueel willen versterken met een verdedigende middenvelder. Girona kent Romeu goed en hij staat naar verluidt dus op het lijstje. Of het om een tijdelijke of definitieve transfer zou gaan, is niet bekend. Romeu heeft bij FC Barcelona een contract tot medio 2026.

Romeu kwam dit seizoen vooralsnog zeventien keer in actie, waarvan twaalf keer als basisspeler. Na de uitwedstrijd tegen Rayo Vallecano op 25 november verscheen hij echter niet meer aan de aftrap. Xavi koos in de topper tegen Girona voor een middenveld bestaande uit Ilkay Gündogan, Pedri en De Jong.