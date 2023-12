Feyenoord-coach Arne Slot: 'Dát vond ik wel sneu voor ons'

Feyenoord-trainer Arne Slot vond de manier waarop en de timing van de achterstand uiterst vervelend zondagmiddag in het thuisduel met PSV. Juist in de fase dat de Rotterdammers de overhand kregen in het duel met PSV, scoorden de bezoekers. “Dat vond ik op dat moment wel sneu voor ons, eerlijk gezegd”, analyseerde de coach.

“We hebben geprobeerd om PSV tot hun eigen keeper af te jagen, dus angstig aan de bal waren we niet”, vond Slot desgevraagd bij ESPN. “Maar dat wij geduldig opbouwen, is helder. Dat we de opties eerder naar voren hadden kunnen zoeken, dat hebben we in de rust aangegeven en had beter gekund. Maar het woord angstig zou ik daar niet aan willen koppelen.”

Sterker nog: bij de eerste tegengoal was Feyenoord juist ‘te uitbundig’, doelde Slot op het verkeerde uitverdedigen van Lutsharel Geertruida. Slot: “We moeten niet tot zo’n oplossing komen. En dan nog hebben we voldoende mensen achter de bal om het nog op te lossen. Maar toen was er een befaamde loopactie en pass van Bakayoko, daar werden we door verrast en lag de bal binnen.”

Op dat moment had Feyenoord de overhand en dus vond Slot de tegengoal enigszins sneu voor zijn elftal. “Tot de 0-1 waren we accuraat en nauwkeurig aan de bal. De eerste helft krijgen we prima kansen. Maar de manier waarop we verliezen, was een kopie van tegen Atlético Madrid. Dat we de goals op schlemielige wijze tegen krijgen”, vond Slot. “Een fout of briljante actie maakt over het algemeen het verschil in topduels. Net als standaardsituaties. We maken een fout en krijgen een goal tegen in een standaardsituatie.”

Daardoor is het verschil tussen Feyenoord en PSV op de ranglijst liefst tien punten. Dat is meer dan het verschil op het veld was. "Het was een gelijkwaardige wedstrijd. Als je kijkt naar hoe PSV zich presenteert dit seizoen, blijft het verschil van tien punten wel heel veel. Het is alleen duidelijk dat zij de wedstrijden wat makkelijker winnen dan wij."