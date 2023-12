Feyenoord de transfermarkt op: club kijkt naar versterkingen op twee posities

Feyenoord gaat deze winterstop de transfermarkt op om mogelijke versterkingen toe te voegen aan hun selectie. Het doorgaans goed ingevoerde Feyenoord-medium 1908.nl maakt in een uitgebreid artikel een overzicht over de transferplannen van de Rotterdammers. De prioriteit ligt deze winter op twee versterkingen.

Arne Slot heeft in de maanden januari en februari niet de beschikking over Alireza Jahanbakhsh (Iran), Ayase Ueda (Japan), Yankuba Minteh (Gambia) en Ramiz Zerrouki (Algerije). Dit viertal meldt zich namens hun land op de Afrika Cup. Feyenoord treft in die periode onder meer FC Twente en AZ in de Eredivisie, terwijl de club in de KNVB Beker aan de bak moet tegen PSV of Twente.

Eén dag na de uiterste terugkomdag van de Afrika Cup-spelers staat de eerste Europa League-wedstrijd tegen AS Roma op het programma. Voor Feyenoord reden genoeg om in de winterstop op zoek te gaan naar versterkingen. Twee versterkingen zijn ‘het speerpunt’ van Feyenoord deze winter, zo meldt 1908.

De club wil graag een multifunctionele aanvaller aan de selectie toevoegen. “Feyenoord prefereert qua versterking op een multifunctionele, onvoorspelbare buitenspeler die creatief is, goed is in 1-op-1 situaties, een dribbel in huis heeft, balvast is en goed meeverdedigt. De voorkeur gaat daarbij uit naar een rechtsbuiten die eventueel ook in de spits kan”, schrijft 1908, die Jovan Mijatovic als voorbeeld benoemt.

Ook wil Feyenoord zich in de defensie versterken. Het liefst voegt de club een rechtercentrale verdediger aan de selectie toe. De voorkeur gaat uit naar een centrumverdediger die ook als rechtsback uit de voeten kan, net zoals Lutsharel Geertruida daarvoor in aanmerking komt.