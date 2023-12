'Feyenoord en PSV richten pijlen op exact dezelfde centrumverdediger'

Feyenoord heeft centrumverdediger van Crystal Palace op het oog om de defensie te komen versterken, zo schrijft 1908.nl vrijdagmiddag. De Rotterdammers zijn niet de enige, want ook PSV is in de markt voor de Engelse verdediger.

Sinds 2022 komt de 23-jarige Richards uit voor Crystal Palace in de Premier League, maar op dit moment komt de Amerikaan daar weinig aan spelen toe. Hij is op een zijspoor terechtgekomen, waardoor clubs hun kans willen grijpen. In november werd via Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad bekend dat PSV de verdediger op het oog zou hebben, maar directeur Earnest Stewart krijgt nu ook concurrentie van Feyenoord.

1908.nl schrijft dat er door de Rotterdammers inmiddels 'wat toenadering' is gezocht met het kamp van Richards. Makkelijk zal het voor alle de twee de clubs in ieder geval niet zijn om de Amerikaan op te pikken, aangezien zijn contract nog vier seizoenen doorloopt. De supportersite van Feyenoord sluit niet uit dat een verhuur met een eventuele optie tot koop een mogelijkheid zou zijn voor een transfer van Richards.