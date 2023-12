Feyenoord baalt van resultaat AS Roma, blamage Gakpo

Feyenoord moet blijven vrezen voor een weerzien met AS Roma. De Romeinse formatie van José Mourinho was in de afgelopen twee seizoenen eigenhandig verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Rotterdammers in Europa. Ondanks een zege gaat ook AS Roma de tussenronde van de Europa League in en kan het Feyenoord treffen.

AS Roma – Sheriff Tiraspol 3-0

Alle Feyenoord-fans hebben met een schuin oog stiekem gekeken naar het verloop in Groep E van de Europa League. De Rotterdammers hebben heel slechte ervaringen met AS Roma en hoopten dat de Romeinen nog eerste zouden worden in de poule met naast opponent Sheriff ook Servette en Slavia Praag. Hoewel de Romeinen met Rick Karsdorp in de basis, halverwege al met 2-0 voor stonden, was het bij de andere wedstrijd in de rust al 4-0 (!) voor de Tsjechische club. Na een heel doelpuntrijke eerste helft werd er op beide velden na de pauze lang niet meer gescoord, maar Niccolo Pisilli maakte nog een derde Romeinse goal. Daardoor blijft AS Roma op de tweede plaats en is het een van de potentiële tegenstanders van Feyenoord in de tussenronde van de Europa League.

Artikel gaat verder onder video

Union Sint-Gillis – Liverpool 2-1

Het al zeker van de eerste plek zijnde Liverpool koos ervoor om met het duel met Manchester United in het vooruitzicht heel veel te rouleren. Cody Gakpo was een van de weinige bekende gezichten in het c-team van de Engelse club, die halverwege op achterstand stond na goals van Mohamed Amoura en Cameron Puertas. Een fraaie goal van Jarrel Quansah zorgde nog wel voor een Engelse treffer, maar ondanks dat een Belgische goal van opnieuw Puertas na een uur voetballen werd afgekeurd vanwege hands, kwam er een daverende verrassing. Het inbrengen van Ryan Gravenberch halverwege kon er niets aan veranderen, Gakpo deed negentig minuten mee.

Door de zege van Toulouse bij LASK Linz, mede door een doelpunt van Thijs Dallinga (zie onder), gaat Union alsnog de Conference League in als nummer drie in de poule.

Bayer Leverkseun – Molde FK 5-1

Bayer Leverkusen verkeert in een absolute topvorm. De formatie van Xavi Alonso is koploper in Duitsland, zit nog in de beker en gaat met de volle achttien punten als koploper van Groep H naar de knock-outfase van de Europa League. Voor het duel met nummer drie Molde had die Werkself al veertien doelpunten gemaakt, maar de teller bleef maar doorlopen tot bijna twintig. Na een half uur had Bayer al driemaal gescoord, al kreeg het bij de derde treffer hulp van Martin Ellingsen (zie onder). Het slotakkoord was voor de bezoekers uit Noorwegen, dat als nummer drie nog wel de Conference League ingaan.