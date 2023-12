Feyenoord-transfers bittere noodzaak: 'Mag hopen dat Slot lijstje in september al klaar had'

Feyenoord moet komende winter de transfermarkt op, het liefst voor een vleugelaanvaller. Trainer Arne Slot kan in januari en februari niet beschikken over , , , , die zullen ontbreken vanwege hun deelname aan respectievelijk de Azië Cup (Ueda en Jahanbakhsh) en de Afrika Cup (Minteh en Zerrouki).

Algemeen Dagblad-journalist Johan Inan zegt te hopen dat de regerend landskampioen zich goed heeft voorbereid op de absentie van het viertal. "Ik mag hopen dat Arne Slot het lijstje in september al klaar had", zegt hij in de AD Voetbalpodcast. Hij verwijst daarbij naar de situatie waarin Ajax zich een paar jaar geleden bevond: "Ik kan me herinneren dat Erik ten Hag in september al bezig was met de Afrika Cup, waar Sébastien Haller naartoe ging. Hij begon vanaf september, oktober Brian Brobbey alweer te stalken en uiteindelijk haalde hij hem over ook, die werd toen gehuurd van RB Leipzig. En dat was goed."

Artikel gaat verder onder video

Inan verwacht wel dat Slot en directeur Dennis te Kloese hun huiswerk hebben gedaan. "Trainer zijn is vooral vooruitdenken en ik denk dat Slot dit al langer had voorzien." De pijn zit hem vooral in de voorhoede, verwacht de journalist. "De verdediging is in orde", stelt Inan vast. "En het middenveld, daar komt hij volgens ook wel aardig uit, met Quinten Timber, Calvin Stengs en Mats Wieffer."

Voorin zal de absentie van Minteh, Ueda én Jahanbakhsh na zich wél doen voelen, denkt Inan. "Op Santiago Giménez na vind ik het niet overhouden. Luka Ivanusec zaten ze lang achteraan, maar die heeft mij nog niet kunnen overtuigen en Igor Paixão is wat teruggevallen." De Kroaat kwam in de zomer voor 7,8 miljoen euro over van Dinamo Zagreb en heeft nog geen verpletterende indruk achtergelaten: "Dan hoop je dat die een paar keer over de kop gaat qua transfersom, maar ik zie het nu nog niet gebeuren. Misschien dat dat later komt", aldus Inan.