'Feyenoord wil spits in winterstop en heeft concreet doelwit in het vizier'

Feyenoord toont interesse in de Servische aanvalsleider , zo melden enkele media uit de Balkan. De achttienjarige aanvaller zou mogen vertrekken bij zijn club Rode Ster Belgrado, aangezien de club geld nodig heeft na Europese uitschakeling.

Het Servische Mozzart Sport maakt maandagavond melding van de interesse die Feyenoord zou hebben in Mijatovic, die meerdere miljoenen zou moeten kosten. In zijn geboorteland staat de spits te boek als een groot talent, maar Rode Ster Belgrado zou willen meewerken aan een vertrek, aangezien de club is uitgeschakeld op Europees niveau. Daardoor wordt er behoorlijk wat geld misgelopen.

Feyenoord is overigens niet de enige club die genoemd wordt, want ook het Russische Zenit Sint-Petersburg zou interesse hebben en zou zelfs het meest concreet zijn voor de aanvaller. Ook de naam van Juventus valt, maar het is onduidelijk of er daadwerkelijk serieuze interesse is van de Oude Dame in de aanvaller. Feyenoord zou de achttienjarige voetballer in ieder geval kunnen betalen: hij moet ongeveer vijf miljoen euro kosten.