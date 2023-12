Neville vergelijkt Antony met wereldster: ‘Wow, dit is ongelooflijk respectloos. Een grove belediging’

Gary Neville heeft in de eerste helft tussen Manchester United en Nottingham Forest (0-0) de nodige tongen losgemaakt. De oud-verdediger van United en analist trok in zijn livecommentaar voor Sky Sports namelijk de vergelijking tussen en , voormalig speler van onder meer Manchester City en Leicester City.

Antony kreeg in de basiself van United weer eens het vertrouwen van trainer Erik ten Hag. De Braziliaanse rechtsbuiten kon in de eerste helft echter geen potten breken, constateerde ook Neville, co-commentator van dienst bij Sky Sports. “Antony moet zijn spel zodanig aanpassen dat zijn teamgenoten weten waar zij bij hem aan toe zijn. Hij moet meer consistentie toevoegen aan zijn spel”, zei de oud-verdediger van United onder meer in de eerste helft. “Antony zal nooit uitgroeien tot een van de beste spelers in de wereld, maar hij zou kunnen uitgroeien tot een speler zoals Riyad Mahrez.”

De vergelijking tussen met Mahrez is bij veel voetballiefhebbers overduidelijk in het verkeerde keelgat geschoten. De Algerijnse rechtsbuiten, inmiddels 32 jaar en in Saudi-Arabië actief voor Al-Ahli, werd tussen 2016 en 2023 vijf keer landskampioen van Engeland, waarvan één keer met Leicester City en viermaal met Manchester City. Hij won bovendien vorig seizoen de Champions League met Manchester City. Mahrez speelde 284 wedstrijden in de Premier League en wist daarin 82 doelpunten en 65 assists te noteren. Bovendien werd hij in het seizoen 2015/16 uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Engeland. Ter vergelijking: Antony staat sinds zijn komst van Ajax in 2022 op 4 doelpunten en 2 assists in 40 Premier League-duels voor Manchester United.

“Gary Neville die zegt dat Antony uiteindelijk een speler zoals Riyad Mahrez zou kunnen worden. Wow. Het is ongelooflijk respectloos om de naam van Mahrez te noemen in een vergelijking met Antony”, reageert iemand op X, voorheen Twitter, op de uitlatingen van Neville. “Een grove belediging voor Mahrez”, reageert iemand anders. Een ander reageert weer met: “Gary Neville zei zojuist dat Antony een speler zoals Mahrez zou kunnen worden. Sky Sports moet hem in de rust nog ontslaan.”