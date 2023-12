Geheime wapen van PSV onder Bosz: 'Het verborgen goud'

PSV kwam zondagmiddag dankzij een kopgoal van Olivier Boscagli op een 0-2 voorsprong in de topper tegen Feyenoord. De voorzet van Joey Veerman kwam uit een corner. Waar de hoekschoppen van de Rotterdammers van de voet van Calvin Stengs vrijwel allemaal ongevaarlijk waren, was de derde corner van PSV raak.

En dat is geen toeval, want het is al het achtste doelpunt uit spelhervattingen voor PSV dit seizoen in de Eredivisie onder Peter Bosz. “Uitstekend begrepen dat goede corners het verborgen goud van het topvoetbal zijn”, schreef journalist Sam Planting over de spelhervattingen van PSV, die dus duidelijk beter zijn dan in het voorgaande seizoen.

Sowieso is de formatie van Bosz ontzettend effectief, want de tweede goal tegen Feyenoord was al het vijftigste doelpunt in veertien officiële Eredivisie-wedstrijden. Als de club dat gemiddelde doorzet, komt het uit op 121 doelpunten dit seizoen. Het hoogste aantal goals in één seizoen ooit, is 122 en staat op naam van Ajax in het seizoen 1966/67. Voor dat record moeten de Amsterdammers serieus gaan vrezen als de scoringsdrift van PSV op deze wijze voort blijft duren.