Genee deelt bijzondere prijs uit aan Vandaag Inside-gast

Wilfred Genee heeft een prijs uitgereikt aan journalist Wierd Duk. De verslaggever van De Telegraaf was donderdagavond in Vandaag Inside ruim vijf minuten aan het woord in de talkshow en volgens de prestator was dat een record. In de rubriek De Wandelgangen deelde hij daarom een wisselbeker uit aan Duk, die het record overnam van Raymond Mens. De Amerika-specialist is ook altijd lang van stof, maar ditmaal gold dat dus ook voor Duk.

Bekijk in onderstaande video het fragment waarin Duk de prijs krijgt voor het aantal minuten dat hij aan het woord was in Vandaag Inside.