Drie Ajax-spelers op weg naar uitgang na ongekende bekerblamage

Het is nog maar de vraag of , Gaston Ávila en Carlos Forbs in 2024 nog spelers van Ajax zijn. Het drietal werd afgelopen transferzomer door Sven Mislintat naar Amsterdam gehaald en valt tot dusverre behoorlijk tegen. Volgens Het Parool komen de Ajacieden in de winter alweer in aanmerking voor een vertrek.

“Het is de vraag of Ávila, Forbs en Mikautadze in de tweede seizoenshelft nog spelers van Ajax zijn”, begint het dagblad. “De club wil na de dramatische transferperiode van afgelopen zomer schoon schip maken, waarbij het drietal in aanmerking kan komen voor een vertrek”, valt er verder te lezen in Het Parool.

Artikel gaat verder onder video

Vanwege de Fifaregels is het echter lastig om onlangs aangekochte spelers weer te verkopen. “De Fifa schrijft voor dat een speler in één Europees seizoen voor slechts twee clubs mogen spelen. Verhuren of terugverkopen aan hun oude club is een optie”, luidt de regel. Dat houdt in dat Mikautadze en Ávila alleen terug mogen keren naar hun oude club of een overstap mogen maken naar een ploeg buiten Europa.

Forbs speelde dit seizoen alleen voor Ajax, dus hij mag wel binnen Europa verkocht worden. Na het historische dieptepunt lijkt er volgens Het Parool geen perspectief meer te zijn voor dit drietal bij Ajax. De Amsterdammers verloren afgelopen donderdag van USV Hercules (3-2), de nummer tien van de Derde Divisie A.