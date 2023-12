Hartman verrast Feyenoord-supporters met compleet nieuw kapsel

zal woensdag met een volledig nieuw kapsel aantreden in het Champions League-duel tussen Feyenoord en Celtic, mits de verdediger weer bij de wedstrijdselectie zit na het oplopen van een hoofdblessure. De linksback deelt op Instagram een foto van het resultaat nadat hij bij de kapper is geweest is.

Op de Instagram-pagina van de Oranje-international is te zien dat de verdediger heeft gekozen dreadlocks. Hij is niet de eerste Feyenoord-speler die dat dit seizoen doet, want eerder deed buitenspeler Calvin Stengs dat ook al. De vraag is of Hartman met dit kapsel woensdag weer op het veld te zien is, want een week geleden tegen FC Volendam zat hij niet bij de wedstrijdselectie wegens de hoofdblessure die de vleugelverdediger opliep in de wedstrijd tegen PSV. Hartman kwam toen hard in aanraking met Jordan Teze.