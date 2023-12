'Het is een hype, niemand durft wat te zeggen over twee spelers van Feyenoord'

PSV heeft dit seizoen de minst gepasseerde verdediging van de Eredivisie en dat is volgens Aad de Mos mede te danken aan André Ramalho en Olivier Boscagli. Hij vindt het defensieve duo van PSV beter dan hun collega's Gernot Trauner en Dávid Hancko van Feyenoord.

Vorig seizoen vormden Trauner en Hancko een ijzersterk duo bij Feyenoord, dat landskampioen werd. Volgens De Mos was er desondanks 'een beetje een hype' rondom de centrumverdedigers. "Feyenoord draaide goed en zij liepen een beetje mee in de polonaise. Niemand durfde wat te zeggen over die twee.”

Artikel gaat verder onder video

“Bij Boscagli en Ramalho is het vertrekpunt één keer raken. Bij Feyenoord is dat anders. PSV is veruit de betere ploeg. Het is een machine, waar alles op elkaar is afgestemd. Dat heeft ook te maken met goed aankoopbeleid”, legt De Mos zondagochtend uit bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

"Hancko en Trauner, de apotheker, hebben een slechte periode, maar ze hebben niet de intrinsieke kwaliteiten", stelt De Mos, die wat tegengas krijgt van Hans Kraay junior. Volgens Kraay is Trauner wel beter dan Ramalho. Maar, zo antwoordt De Mos: "Trauner tegen PSV: schuld aan een goal. Trauner in finale Conference League: schuld aan een goal. Trauner tegen Volendam: schuld aan een goal."