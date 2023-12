'Het is moeilijk te vergelijken, maar hij is in ieder geval de meest stabiele speler van de Eredivisie'

PSV-middenvelder voert het spelersklassement van het Algemeen Dagblad weliswaar aan, maar dat wil volgens Sjoerd Mossou nog niet meteen zeggen dat hij daadwerkelijk de beste speler van de Eredivisie is. Mossou vindt het toch een beetje appels met peren vergelijken.

Schouten maakte afgelopen zomer de overstap van Bologna naar PSV en is niet uit de basiself van trainer Peter Bosz weg te denken. Het maakt niet uit of Bosz Schouten op het middenveld of in de achterhoede posteert, hij haalt vrijwel elke wedstrijd wel een dikke voldoende. Dat komt ook tot uiting in het spelersklassement van het AD. Daarin gaat Schouten dus aan de leiding, op gepaste afstand van nummer twee Jordy Clasie (AZ) en nummer drie Dávid Hancko (Feyenoord).

Maar Mossou wil desondanks niet zeggen dat Schouten op dit moment de beste speler is die in de Nederlandse competitie rondloopt. “Hij is in ieder geval de meest stabiele speler van de Eredivisie. Ik denk dat je het zo moet zien”, zegt de verslaggever in de Voetbalpodcast van het AD. “Hij haalt altijd een voldoende en vaak een ruime voldoende. Dan kom je in zo’n klassement bovenaan te staan. Ik wil geen afbreuk doen aan ons fantastische AD-klassement, een van de betere klassementen van Nederland wat mij betreft. Maar het is altijd relatief, want het blijft appels met peren vergelijken.”

Zo is Schouten dit seizoen bij lange na niet de enige uitblinker bij PSV. Wat te denken van Johan Bakayoko? De aanvaller verzorgde afgelopen zondag in de kraker tegen Feyenoord alweer zijn dertiende assist van dit seizoen in alle competities en dat was voor Het Nieuwsblad reden om het superseizoen van Kevin de Bruyne erbij te halen. Volgens Mossou is het dus moeilijk te zeggen wie zich nou de beste voetballer van de Eredivisie mag noemen. “Is Bakayoko een betere speler dan Schouten of is Schouten een betere speler dan Bakayoko? Dat is natuurlijk niet te vergelijken. Het zijn totaal andere types. Bakayoko heeft veel rendement als het gaat om goals en assists, maar zal af en toe ook een wedstrijd hebben waarin hij misschien een vijf haalt. Niet heel vaak, maar die zullen er ongetwijfeld tussen zitten.”

Bovenstaand wil natuurlijk niet zeggen dat Mossou niet onder de indruk is van wat Schouten laat zien. De tweevoudig Oranje-international werd tegen Feyenoord door Bosz opvallend genoeg geposteerd in de defensie, maar speelde opnieuw een uitstekende wedstrijd en kreeg van het AD het rapportcijfer 8. “Schouten is een van de betere spelers van de Eredivisie en ik vond hem zondag ook heel goed”, aldus Mossou.