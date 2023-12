Hilariteit om interview Noni Madueke: ‘Nul mediatraining! Hoe zegt hij zoiets tegen een vrouw?’

heeft zaterdag na het competitieduel van Chelsea met Luton Town (2-3 overwinning) voor een spraakmakend interview gezorgd. De 21-jarige vleugelaanvaller sloot het interview met verslaggeefster Jules Breach op tamelijk informele wijze af.

Chelsea won zaterdag met 2-3 van Luton Town. Madueke nam het tweede doelpunt van the Blues voor zijn rekening; de overige twee Chelsea-treffers kwamen op naam van Cole Palmer. De twee jonge Engelsen stonden na afloop gezamenlijk voor de camera van TNT Sports, waar zij gezamenlijk werden ondervraagd door Breach.

Nadat Madueke en Palmer hun zegje hadden gedaan, werden zij bedankt door Breach. Die complimenteerden beiden met hun spel en wensten hen alvast een gelukkig nieuwjaar toe. Madueke reageerde daar vervolgens authentiek en wars van enige mediatraining op: “Thanks bro.”

Voetbalfans online genieten met volle teugen van de reactie van de 21-jarige Madueke. “Ik geniet ervan als spelers gewoon zichzelf zijn in plaats van getrainde robots. Het is zoveel leuker om naar te kijken”, reageert iemand bijvoorbeeld op TikTok. Voorgaande reactie genereerde op het moment van schrijven al 873 likes. “Nul mediatraining!”, reageert een ander lachend. “Hij heeft mediatraining nodig”, reageert een ander weer op X.

How’s madueke saying “thanks bro” to a woman 😭😭 — .suf (@vxlkg) December 30, 2023

Pochettino really got this guy to stop talking to women 🤣 — TimelessCFC (@TimelessCFC) December 30, 2023

u can tell he immediately regretted saying it 😭😭 — ESG (@EsgCfc) December 30, 2023

Bro wanna become a rapper so much — Martin Silver (@martinion999999) December 30, 2023